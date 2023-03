Théâtre : « Un canoë pour deux », de Rachel Muniz au Théâtre du Gouvernail, à Paris.

Parfaitement juste.

« Un canoë pour deux » est un spectacle fort, qui dit avec les mots d’aujourd’hui les élans de l’amour trahi et de la séparation subie. Le jeu est juste, de la part de tous les personnages. Le texte, touchant, donne des détails qui dénoncent l’autobiographie et décrit avec vérité les conséquences de l’abandon. Pour autant, la perspective de la pièce est positive puisque l’épouse délaissée, si elle doute longtemps d’elle – d’où la timidité des chants qui illustrent quelques moments – sait trouver une issue. Ce travail parle à ceux qui sont passés par de tels épisodes, mais sans réveiller de souffrance.

La comédienne et autrice de cette première pièce, qui est aujourd’hui reprise, joue aussi dans deux spectacles pour enfant – « Petite abeille sait faire du miel » et « Mademoiselle Soleil et monsieur Lune » à la Comédie Tour Eiffel – et un Avare qui se donne au Point Virgule : c’est dire la motivation de cette femme qui se jette corps et âme dans le théâtre après en avoir rêvé. Aujourd’hui, celle qui avait des projets se rend compte « avec surprise » qu’elle parvient à les concrétiser. Son critère, pour discerner si elle est juste, est de sentir qu’ « on n’est plus là, mais on est exactement là où on doit être, on s’oublie au service d’un texte et d’une situation ». À en juger par le résultat, le critère est excellent…

Pierre FRANÇOIS

« Un canoë pour deux », de Rachel Muniz. Mise en scène : Rachel Muniz, Malcolm Conrath. Avec Rachel Muniz, Arseny Panteleyev, Quentin Zommer. Jeudi à 19 heures, dimanche à 17 heures jusqu’au 23 mars au Théâtre du Gouvernail, 5 Passage de Thionville, 75019 Paris, https://theatredugouvernail.fr/

Photo : Pierre François.