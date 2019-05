Théâtre : « Paroxysme », adaptation de Luana Kim d’après « La Crise », de Tchekhov, au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris

Évolution psychologique, par Clara.

Cette pièce relate la confusion d'un homme jeune, vertueux, chaste et pur qui découvre la prostitution et son univers sordide dans le 19e siècle bourgeois d'avant la révolution russe. Honnête et bon, Grigori Vassiliev se laissent entraîner par ses camarades de classe dans la rue de Moscou où se situent les bordels. Ils le jugent trop sérieux.

La confrontation de deux univers, totalement différents, plonge le jeune homme dans une profonde perplexité.

L'évolution psychologique du personnage est intéressante et très bien décrite, dans une ambiance musicale et festive. Danses en chants agrémentent l'histoire, dont le texte original est très court, ne présente aucun rebondissement, et dont la fin est un peu prévisible.

L'intérêt de cette pièce se situe essentiellement dans le jeu réellement très bon des comédiens, la beauté des chorégraphies en costumes d'époque et les lumières parfaitement maîtrisées.

Un beau spectacle, cependant un peu lent, qui nous transporte dans une ambiance feutrée et surprenante.

À noter que le texte de Tchekhov est un hommage à un poète russe méconnu, Vsevolod Garchine.

Sa nouvelle la plus connue, « la Fleur Rouge », traite de l’aliénation et la sensibilité morbide et nerveuse de Garchine s'y exprime au plus haut degré.

Clara

Au Théâtre du Nord Ouest, 13, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris, les 18 mai à 14 heures et 25 mai a 14 h 30. Mise en scène Olivier Bruaux et Luana Kim. http://theatredunordouest.com/, Compagnie Théâtre et Cinéma : http://theatreetcinema.com, https://fr.wikipedia.org/wiki/Vsevolod_Garchine

Photo : Pierre Francois