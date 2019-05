Livre : « Nouvelles fantasmafictioniriques », de Patrice Obert aux Éditions La Lampe de Chevet.

Les mots ne disparaissent jamais, par Clara.

Dans ce deuxième recueil de nouvelles, Patrice Obert* nous ouvre à nouveau son univers étrange et onirique (son premier recueil, « Émotions du quotidien », est paru en 2017). Il raconte de manière simple des histoires étranges et ordinaires avec une poésie sobre. Il explore l'âme humaine et ses bizarreries à travers des textes concis, efficaces et rythmés. Une vraie maîtrise de l'écriture et de la métaphore rend ces nouvelles très agréables à lire.

Patrice Obert donne ses histoires comme des petites perles rares, sans jugement ni préjugé. Il s'agit d'un hymne à la liberté et la vie, à la tolérance et à l'amour. Son univers est parfois nostalgique, parfois inquiétant. Il pointe du doigt les instants où tout bascule.

Certes, l’enchaînement des nouvelles manque de cohérence et laisse le lecteur quelque peu perplexe. Il interroge sur le sens de la vie sans jamais esquisser de réponse : au lecteur de faire le tri et de garder ce qui lui semble bon. Mais il présente une palette d'humains de tous poils ; inquiétants et tendres, déroutants et magiques, amants et aimés, qui ne peuvent pas laisser indifférents.

Clara

« Nouvelles fantasmafictioniriques », de Patrice Obert aux Éditions La Lampe de Chevet, 2019.

*Patrice Obert est un haut fonctionnaire. Ayant le souci des autres il est très impliqué dans la vie associative. Depuis environ une vingtaine d'années, il milite dans une association de dialogue inter-religieux. Il est président du mouvement des Poissons roses, véritable courant de pensée politique qui veut remettre la personne humaine au cœur du débat. Il a écrit de nombreux essais, notamment sur l'Europe dont il est un fervent défenseur. Il a également écrit des pièces de théâtre : « Mort à la télé », créée en 1997 à l'Essaïon Théâtre et « L'Ombre apprivoisée » créée en 1999 au théâtre des Déchargeurs.

Pour en savoir plus : http://lalampedechevet.free.fr/index.htm, https://www.ecrituresetspiritualites.fr/, http://www.lafontaineauxreligions.org/, http://poissonsroses.org/

Photo : DR