Théâtre : « Hamlet », de William Shakespeare au Théâtre 14, à Paris.

J’expire.

« Hamlet » est la pièce aux neuf morts dans laquelle celui qui semble fou se révèle à la fin le plus lucide et ceux qu’on croit solides en définitive les moins aptes à supporter l’épreuve qu’ils ont eux-mêmes ourdie.

Qu’en reste-t-il au Théâtre 14 dans la mise en scène de Xavier Lemaire ? Il est difficile de répondre à cette question… Quelques astuces concernant le décor et la mise en scène, une interprétation correcte de la part de la reine et d’Ophélie, un texte qui est donné par les autres au milieu d’une mise en scène qui ressemble plus à un bric-à-brac spatio-temporel et sonore (la musique est très, trop, présente) qu’à une option claire et cohérente, une traduction qui passe sans crier gare d’un vocabulaire classique à des expressions familières. Dommage.

Pierre FRANÇOIS

« Hamlet », de William Shakespeare. Traduction, adaptation : Xavier Lemaire et Camilla Barnes. Avec : Grégori Baquet, Christophe Charrier, Pia Chavanis, Julie Delaurentie, Olivier Denizet, Laurent Muzy, Didier Niverd, Manuel Olinger, Stéphane Ronchewski, Ludovic Thievon, Philipp Weissert. Du mardi au samedi jusqu’au 21 avril au Théâtre 14, 20, avenue Marc Sangnier, 75014 Paris, tél. 01 45 45 49 77, www.theatre14.fr.