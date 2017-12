Théâtre : « Bouquet final », de Vincent Asé et Raphaël Pottier, à la Comédie Caumartin , à Paris.

Une dernière danse, par Camille Lextray.

Une dernière soirée, la dernière soirée, la soirée de la fin du monde. Voilà la situation que s'apprête à vivre les personnages de Bouquet final. On pourrait imaginer une pièce dramatique et douloureuse sur l'adieu à la terre cependant ce n'est absolument pas le cas, c'est même l'opposé qui est proposé.

Les personnages se sont faits à l'idée qu'ils allaient mourir et la mort est presque reléguée au second plan, elle est le sujet de l'humour et est prétexte de l'amour. La pièce présente donc une dernière soirée entre amis, le quotidien y est plus que jamais représenté, comme une envie de rester dans la normalité et l'humanité malgré la météorite approchant pour détruire la Terre. La pièce a l'atmosphère particulière des réunions de famille et d'amis. Malgré la distance les liens restent intactes et la complicité s'instaure dès les premières minutes en même temps que s'installent les rires. Les gags s'enchaînent et ne tombent pas dans le cliché, à moins que ce ne soit de manière volontaire et exagérée.

Chaque personne est attachante et atypique. La troupe forme un groupe de ratés, chacun dans un domaine bien précis. Mais ce ne sont pas le genre de ratés qu'on aime détester ou qu'on blâme pour leur échec. Au contraire, ils sont les ratés qu'on aimerait connaître et côtoyer car ils font, d'une soirée de fin du monde, une soirée mémorable. Les comédiens communiquent une sympathie et une joie de vivre qui prolongent le rire en sourire quand on reparle de la pièce à ses proches.

« Bouquet final », de Vincent Asé et Raphaël Pottier. Avec : Xavier Berlioz, Emmanuelle Fernandez, Marie Fugain, Bartholomew Boutellis, Amélie Etasse et Sebastien Knafo. Mise en scène : Olivier Macé, assisté de Laurence Guillet. Décor : Olivier Prost. Costumes : Emilie Sornique. Musique : Jean-Baptiste Martin. Production : Patrie Montico. Du mardi au samedi à 21h et matinée le samedi à 17h jusqu’au 31 décembre à la Comédie Caumartin, 725, rue Caumartin 75009 Paris, tél. : 01.47.42.43.41, www.comedie-caumartin.com