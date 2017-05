Théâtre : « Les Misérables », de Victor Hugo au Lucernaire, à Paris.

Grand public.

« Les Misérables » en une heure et demi, voilà le défi que s’est lancé la Compagnie Chouchenko. A ce rythme-là on imagine combien les coupes ont été sévères. Il reste un spectacle très grand public, une épopée qui retrace en pointillés l’histoire de Jean Valjean. Et même si on peut regretter la façon dont chaque épisode est joué de façon à tirer une larme au spectateur, il n’empêche que les personnages sont complètement crédibles et que le rythme est sans faille. On est là face à un bon spectacle, bien maîtrisé et efficace qui peut être vu par les spectateurs de tous les âges.

Pierre FRANÇOIS

« Les Misérables », de Victor Hugo. Adaptation et mise en scène de Manon Montel. Avec Dov Cohen, Stéphane Dauch, Claire Faurot, Jean-Christophe Frèche, Xavier Girard, Cécile Genovèse, Manon Montel, Léo Paget, François Pérache, Anatole de Bodinat. Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 18 heures jusqu’au 7 mai au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-champs, 75006 Paris, tél. 01 45 44 57 34, www.lucernaire.fr

Photo : Pierre Francois