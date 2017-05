Marionnettes pour tous.

L’excellent spectacle muet « a2pas2laporte » se donne dans le cadre de la Biam. Mais qu’est-ce que la Biam ? Une biennale consacrée aux arts de la marionnette, qui est de dimension internationale dans la mesure où les spectacles qui se donnent dans son cadre peuvent venir de partout. Ainsi « Axe ou de l’importance du sacrifice humain au XXIe siècle » vient-il de Belgique, « Rhinocéros » de Suisse, « Découpages » d’Italie ou « Le Pavillon des immortels heureux » du Québec. La France n’est pas oubliée pour autant puisque, outre la pièce précitée, quatre autres en viennent : « Théâtre de papier », « Le Retour à la maison », « Max Gericke ou pareille au même » et « Shtsryhzyhzyhzyhtj ».

L’importance de ce festival est telle qu’il se déploie sur douze lieux. Les trois principaux sont la Maison des métallos, la ville de Pantin et le Mouffetard-théâtre des arts de la marionnette. Ces intervenants programment à eux seuls vingt et un des trente spectacles ou interventions programmés. Neuf communes accueillent encore autant de spectacles. Au total on compte du 9 mai au 2 juin près de cent représentations pour ce festival qui est loin d’être réservé aux enfants. Car il y a longtemps maintenant que la marionnette s’adresse autant aux adultes qu’à la jeunesse. Le thème de cette année – Trouver sa place – est ainsi traité de tant de façons (l’exil, l’engagement social, l’apprentissage de la vie en société, l’usurpation d’une fonction…) que tous peuvent s’y reconnaître quel que soit leur degré d’intégration dans le monde tel qu’il va… ou pas.

Pierre FRANÇOIS

« 9e biennale internationale des arts de la marionnette », du 9 mai au 2 juin à Paris, Pantin, Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Choisy-le-Roi, Gennevilliers, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Stains. Réservations à Paris et Pantin au 01 84 79 44 44, pour les autres communes auprès des lieux d’accueil (Aubervilliers : 01 48 34 35 37 ; Carré Belle-feuille de Boulogne-Billancourt : 01 55 18 54 00 ; Théâtre-cinéma Paul Eluard de Choisy-le-Roi : 01 48 90 89 79 ; Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec : 01 41 83 15 20 ; Studio-théâtre de Stains : 01 48 23 06 61 ; La Girandole-théâtre de verdure à Montreuil : 01 48 57 53 17 ; Théâtre Berthelot à Montreuil : 01 71 89 26 70 ; Théâtre du garde-chasse aux Lilas : 01 43 60 41 89 ; Maison du développement culturel à Gennevilliers : 01 40 85 60 92 ; Salle des Malassis à Bagnolet : 01 43 60 87 03. Programme complet et billetterie en ligne sur http://www.lemouffetard.com/content/biennale-internationale-des-arts-de-la-marionnette