Un régal !

« Le Neveu de Rameau » au Théâtre du Nord-Ouest est un régal. Bien sûr, il y a la langue, portée d’une façon qui met en valeur son élégance. « Je le connais de longue main » est une de ces expressions qui sortent tout droit du 18e siècle et que l’on comprend immédiatement, même si on la découvre à cette occasion. Les costumes d’époque accentuent cette réalité. Mais il y a aussi une incarnation des personnages qui fait en sorte que l’on croit immédiatement à chacun d’eux, le sage qui se confesse avec narcissisme et le rebelle qui se cache derrière une apparence de va-nu-pieds sans fierté. Cette différence de sensibilité a pour effet que leur débat n’est pas que philosophique, c’est aussi la confrontation de deux manières de trouver son bonheur à sa porte. Chacun est si convaincant que l’on adhère successivement aux propos de l’un puis de l’autre. Au passage, l’on sent parfois la complicité des partenaires de jeu. Il y a encore une mise en scène qui entretient la balance entre les arguments de l’un et de l’autre, si bien que l’on attend en vain le moment où les uns vont définitivement l’emporter sur les autres. Enfin, nombreux sont les passages qui fleurent bon non pas le trait d’esprit – souvent railleur – de l’époque, mais le trait d’humour discret. Comme un clin d’œil à « l’honnête homme » qu’est censé être le spectateur. Disons-le sans façon, on apprécie autant d’être ainsi encensé que de goûter la beauté de ce spectacle.

Pierre FRANÇOIS

« Le Neveu de Rameau », de Denis Diderot. Avec Jean-Paul Audrain, Paul Wagner. Mise en scène : Jean-Paul Audrain. Costumes : Frédéric Morel. Lumières : Alexandre de Pardailhan. Durée : 1 h 35. Les 8, 9, 16, 17, 22, 24, 26, 28 mai, 6, 10, 19 et 20 juin dans la petite salle du Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris. Métro : Bourse, Le Peletier, Grands-Boulevards, bus 20, 39, 48, 67 (Grands-Boulevards). Répondeur du théâtre : 01 47 70 32 75. Courriel : public@theatredunordouest.com. https://www.theatredunordouest.com/programme/?repid=9158&dateligne=-1