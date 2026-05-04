Communiqué de la Finul : Hommage à un soldat indonésien de la force de maintien de la paix tombé au combat (26 avril 2026).

Une cérémonie solennelle a rendu hommage aujourd’hui au dévouement et au sacrifice d’un soldat de la FINUL décédé vendredi des suites de blessures graves subies le mois dernier lors de l’explosion d’un projectile dans sa base.

Le chef de mission et commandant de la force, le général de division Diodato Abagnara, a rendu hommage à la vie et au service du caporal Rico Pramudia, 31 ans, originaire d’Indonésie, lors de la cérémonie qui s’est tenue à Beyrouth. Il est le quatrième soldat de la paix indonésien à avoir fait le sacrifice ultime au service de la paix dans le sud du Liban en moins d’un mois.

« Vous êtes venu ici, loin de chez vous, pour servir sous le drapeau des Nations Unies, pour apporter la paix sur cette terre, et ici, dans le sud du Liban, vous avez tout donné », a déclaré le général de division Abagnara. « Vous avez donné tout ce que vous aviez pour la paix sur cette terre. Et pour cela, vous avez tout notre respect. »

« En tant que soldats, en tant que soldats de la paix, nous poursuivons votre mission ; nous resterons fermes ; nous resterons unis ; nous resterons vigilants », a poursuivi le chef de la FINUL. « C’est ainsi que nous vous rendons hommage. Votre place reste parmi nous, dans nos actions, dans notre engagement, dans notre sens du devoir. »

Le caporal Pramudia laisse derrière lui son épouse et son jeune fils. Lorsqu’il est arrivé en avril de l’année dernière pour servir au sein de la FINUL, il s’agissait de sa première mission à l’étranger.

La cérémonie d’aujourd’hui à l’aéroport de Beyrouth a également réuni l’ambassadeur d’Indonésie au Liban, Dicky Komar ; le représentant du ministère libanais de la Défense nationale et de l’armée libanaise, le général de brigade Maroun Azzi ; et le colonel Allan Surya Lesmana, du contingent indonésien de la FINUL.

Les attaques perpétrées contre les forces de maintien de la paix constituent de graves violations du droit international humanitaire et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et peuvent constituer des crimes de guerre. Elles doivent faire l’objet d’enquêtes immédiates, et leurs auteurs doivent être poursuivis et traduits en justice.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)