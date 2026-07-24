Théâtre : « Les petites femmes de Maupassant » au Lucernaire, à Paris.

Réjouissant.

« Les petites femmes de Maupassant » est une récréation et une évasion pour les habitants estivaux de Paris. Récréation par son aspect festif, insouciant, divertissant, dynamique. Évasion, car la pièce nous emmène en bord de mer – on s’y croirait presque, du moins par l’atmosphère vacancière qui émane du plateau – ainsi que dans un temps qui évoque la Belle Époque par les – magnifiques – tenues, alors que le jazz commence tout juste à poindre son rythme à Paris.

Cette pièce est aussi le fruit d’une double trouvaille. D’une part, ces femmes sont d’âges et donc de mentalités – allant de la candeur au machiavélisme joyeux – différentes. D’autre part, elles sont toutes issues de plusieurs nouvelles de Maupassant habilement reliées pour créer une nouvelle œuvre.

Le talent de chacune des interprètes ne faisant aucun doute, on admire la façon dont elles savent les conjuguer pour créer une atmosphère joyeuse et homogène dans laquelle chacune met en valeur les autres. Elles se permettent à peu près tout du moment que les hommes en sont pour leurs frais. En effet, ne se retrouvent-elles pas là, justement, pour éviter de subir la compagnie de ces derniers ? Mutines ou cyniques, souvent les deux, toujours réjouies, elles nous emmènent, au-delà de la circonstance divertissante, dans les replis de psychés qui combattent l’ennui, voire la souffrance, par une apparence de décontraction. Sourire en toutes circonstances, comme si leur destin en dépendait…

Oui, cette pièce est un divertissement, mais à la fois très réussi et renfermant matière à penser.

Pierre FRANÇOIS

« Les petites femmes de Maupassant ». Textes de Guy de Maupassant adaptés par Roger Défossez et mis en scène par Gwenhaël de Gouvello. Avec Eurydice El-Etr, Marie Grach, Karine Pinoteau, Alexandra Sarramona. Scénographie : Emilien Andro. Costumes (remarquables) : Maxence Rapetti-Mauss. Régie : Michel Palombo. Lumière : Jean-Christophe Violo.

Du mercredi au samedi à 18 h 30, le dimanche à 15 h jusqu’au 23 août au théâtre du Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006, Paris. Tél. 01 45 44 57 34. https://www.lucernaire.fr/theatre/les-petites-femmes-de-maupassant/

Photo : Le Catogan.