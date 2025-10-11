Théâtre : « Une assemblée de femmes, version palestinienne », d’après Aristophane, au Théâtre du soleil, à la Cartoucherie, à Paris.

Actualité brûlante.

« Une assemblée de femmes, version palestinienne » est un spectacle particulier. Les scènes de la pièce d’Aristophane sont entrecoupées de projections, elles-mêmes s’entrecroisant les unes les autres au sujet du statut de la femme en Palestine. Le procédé fait ressortir l’actualité de ce propos vieux de 2500 ans. Il entretient par ailleurs un rythme qui ne faiblit jamais. On suppose que l’éclairage, qui est soit plein feu, soit à la lampe de poche, est le résultat des contraintes techniques gazaouies. Mais on s’y habitue vite et les comédiens savent en jouer pour mettre en valeur les situations ou interpeller le public. Les personnages suppléent à un surtitrage – heureusement ! – partiel par un jeu, notamment de mime, très réussi, en particulier lorsque les femmes singent les hommes et leurs défauts. On croit complètement et à la situation et aux personnages.

La pièce est suivie d’un documentaire. Ce dernier présente l’immense avantage de donner une chair aux informations que l’on reçoit quotidiennement à travers les journaux, tout en en les complétant. Par contre, il développe souvent des propos qui ont déjà été servis lors des séquences qui ont émaillé le spectacle, de sorte que l’on éprouve une sensation de redite. Ce défaut ne masque cependant pas la richesse tant informationnelle qu’humaine qu’il offre.

Il faut se presser de se rendre à ces représentations exceptionnelles : elles n’ont lieu que durant les week-ends du 11-12 et du 18-19 octobre.

Pierre FRANÇOIS

« Une assemblée de femmes, version palestinienne », d’après Aristophane, par le Théâtre national palestinien. Spectacle de Roxane Borgna, Jean-Claude Fall et Laurent Rojol. Avec Ameena Adileh, Iman Aoun, Mays Assi, Firas Farrah Nidal Jubeh, Amer Khalil, Shaden Saleem et Yasmin Shalaldeh. Spectacle et film en arabe surtitrés en français. Durée : 2 h 15, entracte compris (spectacle 1 h, film 50 min).

Les 11-12 et 18-19 octobre, samedi à 15 h et 19 h 30, dimanche à 13 h 30 au Théâtre du soleil,

Cartoucherie, 75012, Paris. https://theatre-du-soleil.fr/fr/agenda-2025/une-assemblee-de-femmes-2025-2483. Réservations : 01 43 74 24 08 (individuels), 01 43 74 88 50 (collectivités, groupes d’au moins dix amis) et en ligne (quelques places seulement) à https://www.theatreonline.com/Spectacle/Une-assemblee-de-femmes-version-palestinienne/93845

Métro : ligne 1, station « Château de Vincennes », sortie 4, en tête de train, puis navette gratuite « Cartoucherie », stationnée dans la gare routière. Ou encore, autobus 112, arrêt « Cartoucherie ».

Photo : Laurent Rojol.