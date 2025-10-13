Communiqué de la Finul du 12 octobre 2025 : « Déclaration de la FINUL sur la récente attaque à la grenade près des soldats de la paix.

Hier, peu avant midi, un drone israélien a largué une grenade qui a explosé près d’une position de la FINUL à Kafer Kela. Un soldat de la paix a été légèrement blessé et a reçu des soins médicaux.

Avant le largage de la grenade, les soldats de la paix avaient observé deux drones volant près de leur position.

Il s’agit de la deuxième attaque à la grenade menée par les Forces de défense israéliennes contre des soldats de la paix ce mois-ci. Elle constitue une nouvelle violation grave de la résolution 1701 et un mépris inquiétant pour la sécurité des soldats de la paix qui exécutent le mandat qui leur a été confié par le Conseil de sécurité. Nous appelons une nouvelle fois les Forces de défense israéliennes à cesser leurs attaques contre les soldats de la paix ou à proximité de ceux-ci, qui s’efforcent de rétablir la stabilité que tant Israël que le Liban se sont engagés à restaurer. »

