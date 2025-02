Théâtre : « La Vie rêvée », de Kelly Rivière aux Plateaux sauvages, à Paris.

Extra-ordinaire.

En 2019, on est tellement ébloui par « An irish story », de Kelly Rivière, que le site lui consacre deux articles. En 2020, elle autoproduit deux courts-métrages qu’elle met sur Vimeo, au sujet du confinement en famille. En 2023, elle reprend, avec autant de succès, « An irish story ».

Aujourd’hui, Kelly Rivière crée « La Vie rêvée ». On avait déjà été émerveillé. Maintenant, on se demande ce qu’elle ne sait pas faire. Interpréter simultanément des dizaines de personnages, chacun criant de vérité ? Elle le fait. Jouer sans accent en français (les neuf dixièmes du texte), anglais et allemand ? Aussi. Chanter et danser ? Encore.

Elle réalise pourtant plus que tout cela. Car c’est un monde intérieur fait de poésie, d’humour, de gravité, de tendresse et de pudeur que tous ces talents servent. En n’ayant jamais l’air d’y toucher, au point que l’on imagine impossible qu’elle raconte autre chose que sa propre vie. Enfin, la scénographie et les lumières sont à la hauteur de l’émotion qu’elle développe.

C’est simple, il ne faut pas aller voir ce spectacle, il faut y courir !

Pierre FRANÇOIS

« La Vie rêvée », de, mis en scène par et avec Kelly Rivière. Collaboration à l’écriture et à la dramaturgie : David Jungman. Collaboration à la mise en scène : Maïa Sandoz. Regards complices : Jalle Barcilon et Sarah Sifré. Lumières : Laurent Schneegans. Scénographie : Estelle Gautier. Son : Vincent Hulot. Costumes : Élisabeth Cerqueira. Collaboration chorégraphique : Gilles Nicolas. Régie : Frédéric Evrard. Du lundi au vendredi à 19 heures, samedi à 16 h 30 jusqu’au 15 février aux Plateaux sauvages, 5, rue des plâtrières, 75020, Paris.

Tournée : le 13 mars au Théâtre de la tête noire à Saran, le 10 avril au Théâtre du garde-chasse aux Lilas, les 17 et 18 avril au théâtre Le Pilier de Belfort.

Photo : Pauline Le Goff.