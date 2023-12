Théâtre : « An Irish Story, une histoire irlandaise », de et avec Kelly Rivière au Théâtre de Belleville, à Paris.

Heureuse reprise.

Elle y était en 2019 – une autre époque, d’avant le grand traumatisme – et y revient enfin. Kelly Rivière joue de nouveau « An Irish Story », une saga familiale qui aborde les relations compliquées entre Anglais et Irlandais, entre autres…

C’est le genre de pièce dont le parfum n’a pas fini de se dissiper après plusieurs années. Pour ceux qui n’auraient pas pu en profiter à l’époque, voici deux articles qui disaient tout le bien que l’on peut en penser :

https://www.holybuzz.com/2019/05/theatre-an-irish-story-une-histoire-irlandaise-de-et-avec-kelly-riviere-au-theatre-de-belleville-a-paris/

et

https://www.holybuzz.com/2019/04/theatre-an-irish-story-de-kelly-riviere-au-theatre-de-belleville-a-paris/

Pierre FRANÇOIS

« An Irish Story, une histoire irlandaise », de et avec Kelly Rivière. Collaboration artistique : Jalie Barcilon, David Jungman, Suzanne Marrot, Sarah Siré. Jusqu’au 30 janvier au Théâtre de Belleville, 94, rue du faubourg du Temple, 75011 Paris, métro Belleville ou Goncourt, tél. 01 48 06 72 34, https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir/an-irish-story-reprise

Photo : Pierre François.