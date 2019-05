Théâtre : « An Irish Story, une histoire irlandaise », de et avec Kelly Rivière au Théâtre de Belleville, à Paris.

Filiation.

« An Irish Story, une histoire irlandaise » est une pièce inclassable et merveilleuse. On se croirait dans un conte si l'attachée de presse ne prenait la précaution de préciser qu'il s'agit d'une histoire vraie. Mais c'est d'abord une performance linguistique : la comédienne – qui a la double nationalité franco-irlandaise – passe avec une aisance incroyable de tous les accents du français à toux ceux de l'anglais, expressions locales comprises. Il ne s'agit pas là que d'un effet, ce sont des identités qui passent à travers ces propos malmenés ou choyés. Amplifiées par un jeu qui est démonstratif, mais sans excès (encore une performance!). Le texte, quant à lui, est riche d'émotions tantôt retenues tantôt exprimées selon le contexte et le degré de souffrance engendrés par la quête du personnage. Qui n'est pas aisée. Il s'agit – rien de moins – de faire plier le silence d'une mère puis celui d'une grand-mère, avec l'appui d'un frère plus problématique que réellement serviable, pour savoir ce qu'est devenu le grand-père.

Il n'y a pas qu'un secret de famille dans cette histoire, il y a aussi la culpabilité de la mère qui tout enfant, a dit la phrase de trop. Il y a le paravent de piété de la grand-mère qui lui sert à éluder les questions. Il y a les relations entre Anglais et Irlandais. Il y a… beaucoup d'émotion, dosée – ou plutôt restituée – juste comme il faut. Il y a, surtout, une histoire tellement intime et vraie qu'on se sent tous concernés. Cette pièce est aussi étonnante que belle.

Pierre FRANÇOIS

« An Irish Story, une histoire irlandaise », de et avec Kelly Rivière. Collaboration artistique : Jalie Barcilon, David Jungman, Suzanne Marrot, Sarah Siré. Du mercredi au samedi à 19 heures, dimanche à 20 h 30 jusqu'au 30 juin au Théâtre de Belleville, 94, rue du faubourg du Temple, 75011 Paris, métro Belleville ou Goncourt, tél. 01 48 06 72 34, theatredebelleville.com