Théâtre : « An irish story », de Kelly Rivière au Théâtre de Belleville, à Paris.

Saga familiale, par Clara.

« An Irish Story » est une histoire de famille, à travers le 20e siècle sur fond de conflit irlandais.

L’héroïne s'inspire de sa propre histoire pour broder cette fresque burlesque autour d'une galerie de personnages hauts en couleurs.

Malgré la lenteur du démarrage, on finit par se demander jusqu'où va l’amener sa quête de la vérité. Elle veut connaître ses ancêtres pour savoir qui elle est… L’adolescente part à la recherche de son grand-père disparu. Plusieurs années lui seront nécessaires pour se construire, rassembler les pièces éparses de ce puzzle compliqué et avancer enfin dans une vie de femme et de mère épanouie.

L'histoire est construite en deux parties d'inégales longueurs. D'abord en France où la jeune femme relate ses expériences et ses réflexions mélangées à son imagination débordante. Puis en Irlande à la recherche de sa famille perdue, dans une escapade routière ubuesque et drôle.

Une grande partie du texte a été écrit en anglais, il est donc nécessaire de comprendre la langue pour suivre l'évolution de l'histoire. Cependant, la prestation de l'actrice est impressionnante. Seule en scène, elle compose chacun des personnages, avec son franc-parler, son accent, sa personnalité, en étant toujours touchante et juste.

Elle présente la confrontation de plusieurs univers, plusieurs modes de vie et de penser dans une société où tout va trop vite.

Kelly Rivière virevolte, chante et danse, avec humour et fraîcheur dans un spectacle curieux et inattendu, rempli d'humanité et d'espoir.

« An Irish Story, une histoire irlandaise », de et avec Kelly Rivière. Collaboration artistique : Jalie Barcilon, David Jungman, Suzanne Marrot, Sarah Siré. Du mercredi au samedi à 19 heures, dimanche à 20 h 30 jusqu'au 30 juin au Théâtre de Belleville, 94, rue du faubourg du Temple, 75011 Paris, métro Belleville ou Goncourt, tél. 01 48 06 72 34, theatredebelleville.com