Théâtre : « Macbeth », de William Shakespeare au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Force du texte.

« Macbeth », au Théâtre du Nord-Ouest, est offert dans une nouvelle traduction. Fort belle. Vivante, poétique, percutante, chantante, descriptive, selon les moments. Mais maniant sans cesse une belle langue. Est-ce cela ? On est plus attentif à cette dernière qu’à la vérité des personnages, on est plus touché par les tourments intérieurs que par leur incarnation. Elle a lieu, certes, mais comme en retrait par rapport à des émotions – vengeance, culpabilité, tentation de la folie – qui nous paraissent plus proches de nous que ceux qui les portent.

Il serait malséant de bouder notre plaisir pour autant : l’ambiance de mystère, le zeste de fantasmagorie, la sourde violence, une diction soignée nous transportent dans un espace-temps original. Le rythme est régulier, mais la tension bien croissante, en même temps que les consciences apparaissent de plus en plus noires. La quasi-absence de décor laisse libre cours à la vérité psychologique, renforcée par des effets de lumière sobres, efficaces et arrivants juste au bon moment.

Pierre FRANÇOIS

« Macbeth », de William Shakespeare. Mise en scène : Olivier Bruaux, assisté de Daniela d’Aria. Avec Yassine Amani, Jean-Louis Besnard, Olivier Bruaux, Vivi Brusset, Catherine Creux, Daniela d’Aria, Lou Dieterlen, Simon Djaro, Jean-Michel Flavigny, Joseph Gabison, Balthazar Grimaldi, Fanny Heurguier, Nicolas Jonquères, Jérôme Keen, Joana Kojundzic, Max Laure, Alfred Luciani, Béatrice Mandelbrot, Franck Nalis, Abel Sormain, Dario Tarantelli, Vincent Van Damme. Costumes : Frédéric Morel. Décors : Olivier Bruaux, Béatrice Mandelbrot, Vincent Van Damme. Lumière, traduction et adaptation : Olivier Bruaux. Enregistrement studio des voix des fantômes : Catherine Creux. Durée : 2 h 50.

