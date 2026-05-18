Actu. Information de la Finul du 16 mai 2026 : De plus en plus de personnes déplacées dans le sud du Liban bénéficient de l’aide de la FINUL.

Dans le cadre des efforts continus de la FINUL visant à soulager les difficultés rencontrées par les personnes déplacées des villes et villages du sud du Liban, les soldats de la paix ont continué à étendre leur aide aux populations touchées qui se trouvent actuellement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone d’opérations de la mission.

Parmi les bénéficiaires figuraient des personnes contraintes de quitter des zones fortement touchées par les hostilités récentes et en cours – en particulier celles provenant de zones proches de la Ligne bleue dont les habitations, et dans certains cas des communautés entières, ont été détruites lors des combats.

Le 9 mai, les soldats de la paix français ont distribué quatre tonnes de nourriture aux habitants d’Al Burghuliyah, venant ainsi en aide à une centaine de familles.

Le 4 mai, des familles déplacées du village de Kafr Dounine et vivant actuellement dans divers endroits en dehors de la zone d’opérations de la FINUL ont reçu près de 400 colis alimentaires dans la capitale, Beyrouth.

Le maire de Kafr Dounine, Fadi Barakat, qui a sollicité et facilité ce don, a déclaré que l’aide de la FINUL visait spécifiquement les familles ne se trouvant pas dans des abris collectifs.

« Nous voulions venir en aide à nos concitoyens qui ne se trouvent pas dans des abris collectifs ou des écoles, et qui sont confrontés à des conditions très difficiles », a déclaré le maire.

Par ailleurs, le 29 avril, les soldats de la paix français et finlandais de la mission ont distribué, par l’intermédiaire des municipalités locales, des denrées alimentaires, de l’eau et des kits d’hygiène aux populations d’Abbassieh et de Burj el-Shamali, dans le district de Tyr. Au total, trois tonnes de nourriture et trois tonnes d’eau, ainsi que 210 kits d’hygiène, ont été distribués.

Le 16 avril, les soldats de la paix malaisiens ont distribué des couvertures, des denrées alimentaires et des kits d’hygiène pour venir en aide à une centaine de familles dans les villages de Ma’rakah et Dib’al, au sud du Liban.

Certains habitants de ces localités à majorité chiite sont non seulement restés chez eux malgré l’intensité des combats, mais ils ont également accueilli des personnes déplacées venues de régions plus au sud.

Outre l’exécution de leurs missions opérationnelles visant à rétablir la stabilité, les soldats de la paix continueront d’aider les civils locaux touchés par le conflit par tous les moyens possibles.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)