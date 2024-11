Actu : communiqués de la FINUL du 22 novembre.

Texte original :

22 Nov 2024

UNIFIL Statement: Rockets strike UNIFIL Sector West Headquarters, injuring 4 peacekeepers (22 November 2024)

Earlier today, two 122-mm rockets struck the Sector West Headquarters in Shama, injuring four Italian peacekeepers who are now receiving treatment at the base hospital. Fortunately, none of the injuries are life-threatening.

The rockets, likely launched by Hizbullah or affiliated groups, impacted a bunker and a logistics area used by the international military police, causing significant damage to nearby infrastructure. One of the affected structures caught fire, but the blaze was swiftly extinguished by base personnel.

This is the third attack on this UNIFIL base in Shama in a week.

Today’s attack comes amid heavy shelling and ground skirmishes in the Shama and Naqoura areas in recent days, heightening tensions in the region.

UNIFIL strongly urges combating parties to avoid fighting next to its positions. Inviolability of UN premises and personnel must be respected at all times.

Any attack against peacekeepers constitutes a serious violation of international law and United Nations Security Council Resolution 1701.

The deliberate or accidental targeting of peacekeepers serving in south Lebanon must cease immediately to ensure their safety and uphold international law.

22 Nov 2024

22 Nov 2024

Déclaration de la FINUL : Des roquettes frappent le quartier général du secteur ouest de la FINUL, blessant 4 casques bleus (22 novembre 2024).

Plus tôt dans la journée, deux roquettes de 122 mm ont frappé le quartier général du secteur ouest à Shama, blessant quatre casques bleus italiens qui sont actuellement soignés à l’hôpital de la base. Heureusement, aucune des blessures ne met leur vie en danger.

Les roquettes, probablement lancées par le Hezbollah ou des groupes affiliés, ont touché un bunker et une zone logistique utilisés par la police militaire internationale, causant des dommages importants aux infrastructures voisines. L’une des structures touchées a pris feu, mais l’incendie a été rapidement éteint par le personnel de la base.

Il s’agit de la troisième attaque contre la base de la FINUL à Shama en une semaine.

L’attaque d’aujourd’hui survient alors que les zones de Shama et de Naqoura ont fait l’objet d’intenses bombardements et d’escarmouches terrestres ces derniers jours, ce qui a accru les tensions dans la région.

La FINUL demande instamment aux parties combattantes d’éviter les combats à proximité de ses positions. L’inviolabilité des locaux et du personnel de l’ONU doit être respectée à tout moment.

Toute attaque contre des soldats de la paix constitue une violation grave du droit international et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les attaques délibérées ou accidentelles contre les soldats de la paix en poste au Sud-Liban doivent cesser immédiatement afin de garantir leur sécurité et de faire respecter le droit international.

