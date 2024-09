Théâtre : « La Chute », d’après Albert Camus au théâtre Essaïon, à Paris.

Texte vivant.

« La Chute », adaptée à l’Essaïon, fait vivre le texte et met bien en valeur la parenté qu’il y a entre l’univers fantastique et la dépression. L’inconfort d’un récit sans protagoniste est compensé par la présence d’un fauteuil vide sur scène. Ce dernier – on ne peut pas tout avoir – empêche à son tour, par sa viduité, de croire aux réponses – implicites, de toute façon – de l’écoutant.

Le résultat est une méditation à haute voix qui pourrait aussi bien se passer dans la solitude. Elle fait goûter – et parfois évoque explicitement – la beauté d’une langue grammaticalement pure et ne faisant appel qu’aux mots justes. Ce plaisir est d’autant plus jouissif qu’il est devenu rare.

Ce qui est aussi mis en dialogue dans ce texte, c’est la condition humaine face à la divinité ainsi que la culpabilité du divin qui provoque du désordre (massacre des saints innocents) en s’incarnant chez les humains. Il existe une « Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus », sans doute un peu différente de celle évoquée par le théologien mystique suisse qui prêcha la retraite au Vatican en 1972, puisqu’il s’agit de la mise en perspective et dialogue des deux penseurs à partir de leurs écrits sur la question du mal par un auteur tiers (Michel Fromaget).

Pierre FRANÇOIS

« La Chute », d’après l’œuvre d’Albert Camus. Adaptation : Jacques Galaup. Mis en scène par et avec Jean-Baptiste Artigas. Collaboration artistique : Guilaume Destrem. Dramaturgie : Sophie Nicollas. Lumières : Caroline Calen. Le dimanche à 18 heures et le lundi à 19 heures jusqu’au 6 janvier au théâtre Essaïon à Paris. 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard) 75004 Paris. Métro Châtelet, Hôtel de Ville, Rambuteau. Bus arrêt Georges Pompidou. Réservation : 01 42 78 46 42 ou essaionreservations@gmail.com. https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1075_la-chute.html