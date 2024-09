Théâtre : « Quatre mains », théâtre et musique, d’Alexandre Koutchevsky et mis en scène par Jean Boillot en tournée.

Pur plaisir !

Vous pratiquez ou aimez la musique ? Allez-y. Vous lui préférez le sport, la littérature ou tout autre art, y compris le noble ? Foncez-y aussi. Où ? À l’Atelier du plateau, petit théâtre atypique niché au fond d’une coursive pavée du dix-neuvième arrondissement, voir « Quatre mains ».

Certes, aimer Schubert et apprécier sa Fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains peut apporter un plaisir supplémentaire, mais cette pièce – car c’est bel et bien une pièce, pas un concert – en procure plein d’autres.

À commencer par l’incarnation des personnages, auxquels on croit dès la première seconde et sans interruption. Le fait d’être promené – habilement – en des lieux et moments différents en compagnie de ces deux amis n’y change rien. L’artifice est tellement bien maîtrisé qu’il semble naturel.

Il faut aussi saluer un texte vivant, intelligent, à la fois descriptif et poétique, sachant ménager quelques réflexions ou interrogations – « Comment vivre à la hauteur de la musique qui vit en nous ? » – ou capable de faire rire spirituellement, en complicité avec les personnages.

Les partenaires sont tous deux à la fois personnages et conteurs, méditant sur leur scolarité commune au Conservatoire de Nice. C’est l’histoire d’une amitié délicate et subtile autant que la description des affres d’artistes qui s’ignorent ou se connaissent trop bien.

Le romantisme de la musique et la fraternité des comparses se complètent parfaitement pour arriver à un dénouement inattendu. Oui, il faut vite aller voir ce spectacle qui est en tout début de vie et déjà parfaitement au point !

Pierre FRANÇOIS

« Quatre mains », théâtre et musique. Texte : Alexandre Koutchevsky. Mise en scène : Jean Boillot. Jeu et piano : Aline Le Berre, Elios Noël. Composition musicale : Franz Schubert. Lumières : Ivan Mathis.

Le 5 novembre 2024 à l’Espace 110 d’Illzach (68), le 11 mars 2025 au Théâtre des sources à Fontenay-aux-roses (92), du 2 au 4 avril au Canal Théâtre de Redon (35).