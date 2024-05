Théâtre : « Électre », de Jean Giraudoux au théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Le prix des choix.

« Électre », de Jean Giraudoux au Théâtre du Nord-Ouest, est une aventure : plus de deux heures de spectacle joué par dix interprètes. Si la scène d’exposition n’est pas d’une clarté absolue, les comédiens et comédiennes sont dans leurs rôles dès le début. Et si l’on s’interroge sur la façon de jouer Agathe, on est confondu par le mendiant qui, de sa première intervention jusqu’à la fin de la pièce, joue avec une vérité particulière. L’obéissance et la bienveillance du jardinier tranchent dans un contexte d’hypocrisie et de désir de vengeance. L’évolution du couple Électre-Clytemnestre est tout en nuances (dans la haine et le mensonge…). La scène lors de laquelle on réalise que – les chiens ne faisant pas des chats – Clytemnestre a assassiné Agamemnon par le même désir de justice qui anime sa fille, est particulièrement bien interprétée. Clytemnestre fait alors preuve d’une sincérité qui égale celle de sa fille, à ceci près qu’à ce moment, la première a déposé les armes tandis que la seconde fourbit les siennes. Egisthe et Oreste forment deux figures hiératiques possibles de la fonction royale, peut-être plus proches qu’ils ne croient l’être – le mendiant voyant en Oreste « la beauté du jeune Egisthe » – mais avec des options de vie bien différentes. Chaque personnage – et il ne s’agit pas d’oublier le deuxième président du tribunal – campe une attitude de vie. Mais tous dansent ensemble – sans toujours le savoir – une danse de mort orchestrée et commentée, en permanence par le mystérieux mendiant, de temps en temps par les Euménides.

La pièce de Giraudoux pose la question de la justice et de la vérité, incidemment de l’indépendance des femmes. Et plusieurs réponses sont possibles, chacune valant son prix…

Pierre FRANÇOIS

« Électre », de Jean Giraudoux. Avec : Julia Beauquesne, Olivier Bruaux, Vivi Brusset, Louis Deusy, Katérina Floradis, Joseph Gabison, Bernard Lefebvre, Hajar Mellouki, Frédéric Morel, Marion Poli, Hélène Robin, Joanna Rubio, Dominique Vasserot. Mise en scène : Bernard Lefebvre, Hélène Robin. Costumes :Frédéric Morel. Lumières :Hélène Robin. Durée :2 h 15. Théâtre du Nord-Ouest, Paris.

Photo : Pierre François.