Théâtre : « Lettre d’une Inconnue », de Zweig au Lucernaire, à Paris.

Une sublime obsession.

Publiée en 1922, « Lettre d’une Inconnue » fut le premier grand succès de cet écrivain qui reste l’un des plus lus au monde. Passionnée par son immense talent et bouleversée par cette nouvelle lors de sa lecture il y a quelques années, je mettais la barre de mes attentes très haute quant à cette nouvelle adaptation théâtrale… Magnifique surprise ! L’interprétation de la sublime comédienne Betty Pelissou a dépassé mes espérances les plus élevées : tout simplement poignante, juste et nous faisant traverser des émotions intenses et contradictoires avec de multiples variations de rythme et d’intensité. Sa performance d’actrice est prodigieuse : elle passe de la douceur à la révolte, de la résignation à la colère avec éblouissement ! Au fil des pages qui jonchent le sol et qu’elle écrit à son Amour impossible pour lequel elle demeure à jamais transparente, nous sommes déchirés par le sort de cette femme en proie à une addiction amoureuse des plus dévastatrices… Quant à William Mesguisch, metteur en scène particulièrement inspiré, il a su créer une atmosphère pleine de poésie, acccompagner avec délicatesse le jeu intense de Betty et transcender le texte d’une extraordinaire acuité de la psyché humaine, notamment féminine, dont Zweig est un maître et un magicien. La créativité dont il fait preuve avec les bougies presque animées, les effets de lumières raffinés, les accessoires suggestifs : berceau de l’enfant disparu, peluches véritables doudous nostagiques pour une mère désespérée, donne à la pièce une dimension fascinante et intemporelle. Un bijou à venir applaudir sans modération dont on ne sort pas indemne…

SIDONIE

Durée 1h10; Au Lucernaire, salle Paradis: dates en mai 4- 5- 8- 9- 10-11-12. Festival Avignon OFF 2024-Espace Roseau Teituriers- du 29 juin au 21 juillet 2024. Contact de la Compagnie: La Compagnie Poqueline. Raphaël Pelissou 06 07 96 22 21.