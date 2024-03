Théâtre : Le trop peu connu Théâtre Auguste – Marie Hasse, à Paris.

Passion bénéfique.

S’il y a bien un métier dans lequel il faut payer pour pouvoir être rémunéré – et non l’inverse – c’est bien celui de la scène alors pourtant qu’un rapport de l’Inspection générale des finances de 2013 montre qu’il existe « une corrélation positive entre la présence d’une implantation culturelle et le développement socio-économique d’un territoire. »

Mais les idées courtes ont la vie longue. Et, souvent, il est plus tentant pour un élu d’embellir ce que ses électeurs verront – une façade ou une salle ancienne – plutôt que de permettre à des comédiens de se consacrer entièrement à leur métier, sans arrière-pensée.

Ce paysage morose est égayé par quelques aventuriers qui vouent tout, y compris parfois leur retraite, à fabriquer de la beauté au service des autres.

C’est ce qui se passe du côté du Théâtre Auguste – Marie Hasse dont l’esprit est proche de celui du Théâtre du Nord-Ouest – une institution, mais connue seulement des initiés et des gens de métier – ou de la Comédie italienne.

Il s’agit, explique Gianni Colvi, son directeur, de ne pas perdre d’argent tout en permettant aux troupes de répéter et jouer dans de bonnes conditions. Cela signifie, par exemple, de renoncer à programmer plusieurs pièces par soir afin que les comédiens aient tout leur temps pour faire les réglages préalables. Ou de faire appel à un vrai régisseur plutôt qu’à un employé en contrat aidé.

Ces options sont-elles réalistes ? Le théâtre fonctionne et paye ses fournisseurs. Il permet à des artistes de se lancer. Et ceux qui sont confirmés ne dédaignent pas de venir dans cette salle à la géographie si intimiste alors qu’elle contient près de cent places. Le site du théâtre le confirme, qui annonce : « Sanseverino revient à l’Auguste ! » les 4 et 17 avril à 20 heures.

Pierre FRANÇOIS

Théâtre Auguste Marie Hasse, 6, Impasse Lamier, 75011, PARIS, tél. 01 43 67 20 47, augustetheatre@gmail.com. Métro ligne 2 et Bus 71 : Philippe Auguste ; Bus 61, 69, N16, N34 : Roquette – Père Lachaise. Station Vélib’ à proximité. http://www.augustetheatre.com/

Photo : Pierre François.