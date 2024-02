Théâtre : « La Mégère apprivoisée », de Shakespeare au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Ébouriffant.

« La Mégère apprivoisée », qui ne connaît pas – au moins de nom – cette comédie de Shakespeare ? Elle fait toujours recette, en ce moment au Théâtre du Nord-Ouest. L’argument du spectacle est dans son titre, sachant que le malheureux père de ladite mégère n’acceptera de marier sa douce Bianca, qui a déjà deux prétendants, que lorsque l’infernale Catharina aura trouvé preneur.

La pièce est jouée façon farce, ce qu’elle est effectivement, entre prétendants se faisant passer pour ce qu’ils ne sont pas, chassé-croisé de rivaux et rythme enlevé. Il ne faut donc pas y chercher une psychologie très fouillée chez les personnages : le père est faible, un des prétendants est plus rusé que les autres, le serviteur dévoué correspond exactement à la définition du rôle telle que l’on peut encore la trouver aujourd’hui, les femmes sont en vitrine et les hommes à la chasse. Enfin, le dompteur de la fille aînée use de méthodes directes et radicales qui correspondent parfaitement à son profil de pur aventurier.

Le tout est joué avec entrain et provoque régulièrement le rire. Bref, on est là face à un bon divertissement. Les spectateurs ou spectatrices philosophes trouveront en outre là matière à évaluer les évolutions de la condition féminine depuis Shakespeare.

Pierre FRANÇOIS

« La Mégère apprivoisée », de Shakespeare. Mise en scène et lumières : Jean-Luc Jeener. Avec Clara Beauvois, Philippe Brunet-Guezennec, Étienne Cendron, Ludovic Coquin, Daniela d’Aria ou Joanna Rubio, Olivier da Silva, Joseph Gabison, Jonathan Le Guillou, Hervé Maugoust, Valentine Neuville, Christophe Rouillon. Les 2 mars à 20 h 45, 4 mars et 18 mars à 20 h 30. Durée : 01 h 50.

Au Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du Faubourg Montmartre, 75009, Paris. Courriel : public@theatredunordouest.com. Tél. : 01 47 70 32 75. Métro : Bourse (3), Le Peletier (7), Grands Boulevards (8,9) ; bus : Grands Boulevards (20, 39, 48, 67) ; parking : Parc de la Bourse, Parc Chauchat-Drouot. https://www.theatredunordouest.com/calendrier/