Le film de sa vie.

Michel Win, réalisateur français qui travailla pour la télévision (26 films ou séries, de « La Demoiselle d’Avignon » à « Un crime de guerre » en passant par « Les Visiteurs ») autant que pour le cinéma (assistant réalisateur pour « L’énigmatique Monsieur D », « L’Affaire d’une nuit », « La Tulipe noire », « Paris brûle-t-il ? »… et réalisateur des « Suspects » et de « Oublie-moi, Mandoline ») n’a jamais raccroché avec la scène.

Il jouait encore – et bien – il y a deux ans dans « Othello » et « Le Malade imaginaire » au Théâtre du Nord-Ouest, où il raconte désormais ses mémoires.

Quoique le texte soit écrit, le ton est savoureux, vivant et oral, bienveillant aussi. Il ne dénonce pas les gaffes des petits camarades, ou alors en les affublant d’un pseudonyme. Assis à une table sur laquelle il dispose des photos souvenir que les spectateurs peuvent venir admirer à la fin de la représentation, il raconte à chaque fois un épisode différent de sa vie (et prévient son public des éventuelles redites lors de l’épisode suivant, par exemple pour « La Cloche tibétaine » ce 19 février). On reste suspendu à ses lèvres, il a un véritable talent de conteur et dit les choses telles qu’elles lui apparurent, sans se mettre en valeur.

Les prochaines représentations sont prévues pour ce jour (« La Cloche tibétaine »), le 26 février (1955 : « Foreign Intrigue » et 1956 : « Bonsoir Paris, bonjour l’amour »), le 4 mars (1955 : « La Crise du logement », 1956 : « Au bois Piget », 1957 : « Le Métro sur pneu », 1965 : « Regards sur le Liban »…), le 11 mars (1977 : « Madame Ex », 1978 : « Allegra », 1978 : « Le Cadran solaire », 1993 : « Jenny Mars »), le 18 mars (1988 : « Arsène Lupin », 1990 : « Coup de foudre », 1988 : « Mont royale », 1991 : « Aldo tous risques », 1994 : « l’Avocate ») et le 25 mars (« Extrait de mon essai : 2018, le locataire du XXe »).

On comprend que son public soit fidèle et nombreux.

Pierre FRANÇOIS

Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du Faubourg Montmartre, 75009, Paris. Courriel : public@theatredunordouest.com. Tél. : 01 47 70 32 75. Métro : Bourse (3), Le Peletier (7), Grands Boulevards (8,9) ; bus : Grands Boulevards (20, 39, 48, 67) ; parking : Parc de la Bourse, Parc Chauchat-Drouot. https://www.theatredunordouest.com/calendrier/