Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation.

Qu’est-ce qu’un pèlerinage, au fond ? Factuellement, aller d’un point A à un point B. Sauf que la plupart des personnes qui reviennent de Compostelle disent que le principal n’est pas le but, mais le chemin, ce qu’il faut aussitôt tempérer par le fait que sans point d’arrivée, il n’y a plus de chemin. Et que l’on part toujours de chez nous, car rallier un point de départ officiel nous contraint déjà à oublier nos habitudes et nos sécurités. Ici, l’on touche du doigt une différence d’avec la vie quotidienne : nos habitudes nous font souvent tourner en rond, pèleriner nous fait avancer. D’où à où ?

Un pèlerin