Théâtre : « Le Crédit », de Jordi Galceran à l’Essaïon, à Paris.

Crédit jubilatoire.

Sur un fond tristement banal, le refus d’un banquier d’accorder un crédit à un client ne présentant pas assez de garanties, l’auteur catalan, prolixe et bien capé, Jordi Galceran a écrit une comédie des plus jouissives ! Les dialogues sont désopilants et l’intrigue à rebondissements multiples, inattendus, voire très surprenants ! les stratagèmes les plus pittoresques inventés par l’éconduit à l’imagination fertile vont de la volonté de séduire la femme du financier (dont la photo avantageuse orne le bureau) sans contrainte, grâce à ses talents de tombeur irrésistible, en passant par une démonstration illuminée sur les méfaits du capitalisme néo-libéral inhumain… Un duel sans merci va confronter ces deux êtres que tout oppose. Il faut saluer la performance des comédiens, Jean-Pierre Bugnon et Sylvain Bugnon, frères à la ville qui expriment une complicité hilarante pour jouer à merveille les ennemis ! Mais attention à la chute, elle réserve une belle surprise… Quant à la mise en scène de Pierre Lericq, elle apporte un immense plus à la pièce, avec des trouvailles originales comme le bureau qui se déploie en gigogne puis se rétrécit jusqu’à ce que les deux adversaires se touchent le front selon l’intensité de l’action… À noter également les multiples petites danses exécutées par les protagonistes, au rythme endiablé et à la chorégraphie clownesque qui ponctuent les principaux moments de leur aventure. À mourir de rire ! Un moment de théâtre joyeux qui a enchanté les spectateurs enthousiastes…

SIDONIE

« Le Crédit », de Jordi Galceran. Adaptation : Eric Civanyan. Mise en scène : Pierre Lericq. Avec : Jean-Pierre Bugnon, Sylvain Bugnon. Le lundi à 19 h jusqu’au 22 janvier (relâche les 18, 25 décembre et 1er janvier) à l’Essaïon Théâtre, à Paris. 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard) 75004 Paris. Métro Châtelet, Hôtel de Ville, Rambuteau. Bus arrêt Georges Pompidou. Réservation : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1002_le-credit.html ou par téléphone au 01 42 78 46 42. Site de la compagnie : http://www.lesfreresbugnon.com/

