Théâtre : « Le Repas des fauves », de Vahé Katcha au Théâtre Hébertot, à Paris.

Choix délétère…

Attention ! Chef d’œuvre… Cela commence comme un vaudeville, pétillant et joyeux ! En1942 Sophie fête ses 30 ans, entourée de ses amis, dans l’opulence grâce à des « petits arrangements » avec l’occupant… Mais, coup de théâtre : deux soldats allemands vont être exécutés sous ses fenêtres. Le commandant SS de la région décide de prendre deux otages par appartement. Il reconnait alors en Vincent, mari de Sophie, son libraire préféré ! Il décide, magnanime, de leur laisser le choix des deux victimes qui l’accompagneront après la fin de la soirée! Privilège redoutable qui va déchainer chez les chers convives si proches des instincts de bêtes féroces…

Tout est sublime : le texte prodigieux de l’arménien si talentueux Vahé Katcha (1928-2023), le jeu des comédiens criant de vérité et magistral dans l’ambiguïté, l’adaptation subtile et la mise en scène réaliste avec des images d’archives de Julien Sibre et les dialogues magnifiques : un bijou de révélation de la psyché humaine avec ses bassesses, ses moments salvateurs, ses logiques d’évitement, ses lâchetés devant la peur au ventre, ses trahisons pour sauver sa peau et l’humour, malgré tout, le rire même : exutoire et plainte dérisoire, chant désespéré du cygne qui sent la mort rôder… Un moment de théâtre exceptionnel à ne pas rater! Une salle pleine et enthousiaste un dimanche après-midi ensoleillé témoignait de la nécessité de voir ce spectacle magistral…

SIDONIE

« Le Repas des fauves », de Vahé Katcha. Adaptation et mise en scène : Julien Sibre. Avec : Thierry Frémont, Cyril Aubin, Olivier Bouana, Stéphanie Caillol, Sébastien Desjours, Benjamin Egner, Jochen Hägele, Stéphanie Hédin, Jérémy Prevost, Julien Sibre, Barbara Tissier, Alexis Victor. Lumières : Jean François Domingues. Scénographie : Camille Duchemin. Réalisation graphique : Cyril Drouin. Costumes : Mélisande de Serres. Musique : Jérôme Hédin.

Du mercredi au samedi à 21 h, samedi à 16 h, dimanche à 15 h au Théâtre Hébertot, 78 bis, boulevard des Batignolles 75017 Paris, tél. 01 43 87 23 23, Métro : Villiers, Rome. Bus 30, 53, 66. https://www.theatrehebertot.com/spectacle/le-repas-des-fauves-reprise

Photo : Fabienne Rappeneau.