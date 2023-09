Théâtre : festival d’Aurillac off, « Apocalypse », de la compagnie Marzouk machine.

« Apocalypse », de la compagnie Marzouk machine, est le spectacle du off qui marque. Rien n’est à jeter. Le travail de la voix – on est en plein air et il y a jusqu’à cent mètres entre les comédiens répartis sur l’aire et les spectateurs – est tel que l’on entend toujours chaque comédien. La mise en scène est impressionnante de rebondissements et de précision. Le texte est aussi pertinent que surprenant. Le thème est – hélas – crédible : on est projeté dans un futur pas si lointain, le pétrole est épuisé et, cinquante ans après l’implosion de notre monde, une équipe fait visiter au public un musée de l’anthropocène présentant quelques objets ou réalités disparus : le goudron, le ciment, le plastique, l’eau, une voiture… Les relations humaines sont modifiées, avec notamment la féminisation de la société (soutif pour tous et un seul genre grammatical) et l’amour universel obligatoire.

Ils ne sont que quatre sur scène et pourtant réussissent à suspendre l’instant pendant près de deux heures durant. Lors des dialogues, la réplique qui suit se situe régulièrement sur un autre plan que l’initiale, il arrive aussi qu’elle fasse passer de la conscience du personnage à celle du comédien. On se régale en même temps que l’on prend peur : et si vraiment ce que nous voyons n’était pas de la science-fiction, mais juste de l’anticipation ? Cela s’appelle alors une prise de conscience. Mais avec les tripes au lieu de la tête, pour une fois…

Pierre FRANÇOIS

« Apocalypse », création collective dirigée par Sarah Daugas Marzouk. Écriture et mise en scène : Sarah Daugas Marzouk. Avec : Théodore Carriqui, Anaïs Petitjean, Marlène Serluppus, Sarah Daugas Marzouk. Régie son et plateau (en alternance) : Brice Lagenèbre/Sarah Daugas Marzouk et Nicolas Douchet/Marie Bernardin. Régie générale : Nicolas Douchet. Assistant à la mise en scène : Brice Lagenèbre. Technique et construction : Léa Sabot, Marie Bernardin et Jérôme Champlet. Création musicale : Théodore Carriqui et Marc Prépus. Costumes : Julie Honoré et Thierry Simounet. Production : Nathalie Diebold. Diffusion : Esther Hélias. Communication : Marlène Serluppus et Anaïs Petitjean. Remerciements pour leurs regards et conseils : Nicolas Granet, Charlotte Meurisse et Alexandre Pavlata.

Photo : Pierre François.