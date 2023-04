Coup de poing.

Qui est Ida ? Question vaine : certaines personnes conservent leur mystère jusque dans le secret de la tombe. Un « oiseau de nuit », dit-elle. Dès la première réplique, on est happé dans l’univers étrange et indéfini de ce conte fantastique, pour ne plus en sortir. La performance des deux comédiennes, chacune dans son genre, est impressionnante : tout le texte n’est porté que par l’une tandis que la présence de l’autre est aussi forte que si elle s’exprimait vocalement. Les jeux de lumière, sobres et dramatiques, participent pleinement à l’établissement de l’atmosphère, de même que la musique. Comme dans un roman policier, des indices sont donnés au fil de cette tragédie immobile, mais qui ne sont reliés qu’à la fin. Même à ce moment-là, on a du mal à sortir de l’énigme posée. Peut-être parce qu’elle nous est plus intime que nous le voudrions…

Pierre FRANÇOIS

« Je suis un oiseau de nuit », d’après « Ida ou le délire » d’Hélène Bessette. Adaptation et mise en scène : Laurent Michelin. Avec Christine Koetzel et Marion Vedrenn. Masques, costumes : Lucie Cunningham. Regard extérieur : Pascale Toniazzo. Production : Compagnie En Verre et Contre Tout (enverreetcontretout.net ; FB : @jesuisunoiseaudenuit ; contact production/diffusion : 06 17 81 59 73 / margot.m@lelem.fr ; contact artistique/technique : 06 69 28 88 38, contact@enverreetcontretout.net).

Du jeudi au samedi à 21h, samedi et dimanche à 16 h 30 au théâtre de L’Épée de bois, Cartoucherie, route du Champ de manœuvre, 75012, Paris, tél. 01 48 08 39 74, https://www.epeedebois.com/un-spectacle/je-suis-un-oiseau-de-nuit/, métro Château de Vincennes puis bus 112 (arrêt « Cartoucherie »).

Photo : Pierre François.