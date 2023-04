L’âme au bord des lèvres.

« Marée haute », c’est d’une part une histoire passionnelle est charnelle entre deux êtres, un amour profond et sincère qui surpasse tout, et d’autre part une sublime histoire d’amour rempli de sincérités. C’est la recherche vitale de sens pour George, une femme de lettres se disant être prisonnière de ses préjugés en faisant rentrer dans sa vie un marin nommé Gauvin.

La protagoniste se confie, ne sachant comment narrer cette histoire d’amour profonde, écrite à partir d’un roman et relatant comment deux âmes se retrouvent. C’est la rencontre de deux mondes, des moments que la vie offre si peu. Pour décrire une relation charnelle, et la vérité des conséquences du sexe, « les mots me viendront ».

L’interprétation de Josiane Pinson touche une justesse fine, poétique et captivante. Sa voix à la fois narrative et incarnée rend très bien hommage à cette histoire née sous le prisme de la nature, la chair, la gourmandise, le sauvage. Marée haute, est une histoire écrite par une femme se rendant compte que la fonction sexuelle a accaparé toutes les autres. « Il faut me désintoxiquer de la drogue d’être adorée » dit-elle. « Vivre ensemble complètement pour que ça se finisse. » Mais cela pourra-t-il se finir ? Au-delà du sexe, des différentes étapes que des amants vivent, passant par les séparations physiques, les retrouvailles charnelles, et les états corporels qui en découlent, où se place la force de l’amour ? Avec Marée haute, Panchika Velez met en scène un féminisme qui veut tout en même temps. Où la narration à la première personne du singulier est un choix volontaire. L’histoire qui naît en Bretagne « m’inspire un mouvement scénique, une couleur, une musicalité de flux et de reflux. » confie la metteuse en scène. Et pour ce faire, elle propose une scénographie épurée, voilée, dévoilée, constituée de peu d’éléments de décor, mais où les mots de la romancière prennent toute leur importance.

Maëlle NOUGARET

« Marée Haute », d’après Les Vaisseaux du cœur de Benoîte Groult mise en scène par Panchika Velez. Avec Josiane Pinson, jusqu’au 7 mai 2023, du mardi au samedi à 21heures et le dimanche à 17 h 30 au Théâtre du Lucernaire, à Paris. https://www.lucernaire.fr/theatre/maree-haute/.

Photo : Pierre François.