Musique : « Je danse pour toi » Sortie du single de la chanteuse Agathe Moinard.

Danser pour l’autre, vivre pour soi.

Après le succès de son concert à la Huchette en novembre 2022, Agathe Moinard a eu envie d’aller encore plus loin pour faire entendre ses chansons.

Le 17 mars 2023 sort son premier single intitulé « Je danse pour toi ». Le titre phare de ses créations mis en musique par Pierre Lamarque. « Une chanson qui parle d’amour, un sujet très universel, mais aussi de confiance en soi » dit-elle.

C’est sur les précieux conseils de son professeur de chant Merwan Rim qu’elle décide, en 2018, d’entamer la libération offerte par l’écriture de chansons. Il lui est plus facile de s’exprimer ainsi que dans la vie habituelle. La chanteuse, également comédienne, porte un intérêt particulier à l’interprétation. Cela rend son travail touchant et communicatif.

Elle confie : « Je me suis rendue compte que cette chanson plaisait et rendait les gens heureux. (…) À chacun de mes concerts d’ailleurs, c’est vraiment la chanson qui fonctionne le mieux. Alors choisir cette chanson comme premier single, c’était comme une évidence. »

Maëlle NOUGARET

Je danse pour toi écrit et interprété par Agathe Moinard. Composition musicale : Pierre Lamarque. Arrangement musical et réalisation du clip : Jean-Baptiste Caysac. Enregistrement, mixage et mastering : Studio Hedayat Music. Avec la participation de Z’ART FILMS PRODUCTION. Photographies : Alvina Caysac. Single disponible sur toutes les plateformes. Et sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=uC6-SOQXbj0

Photo : Alvina Caysac.