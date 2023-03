Théâtre : « Le Chef d’œuvre inconnu », d’Honoré de Balzac au théâtre Essaïon, à Paris, puis dans le off d’Avignon.

Jeunesse et décadence du génie.

Paris, 1612, Nicolas Poussin, encore inconnu et de pauvre apparence, se rend à l’atelier de Porbus, célèbre peintre de portraits d’obédience académique. Il y rencontre un vieux maître, Frenhofer, personnage imaginé par Balzac qui émet de savants commentaires sur le tableau que Porbus vient de terminer – Marie l’Égyptienne – puis, en quelques coups de pinceau, métamorphose la toile ! Prétexte subtil pour notre grand romancier d’exposer une conception nouvelle, romantique, de l’art et de valoriser la notion d’artiste, de lui donner prestige et même aura mythologique. Dans ce « conte fantastique » Balzac expose de façon magistrale une philosophie du rôle de l’artiste qui deviendra un véritable mythe fondateur, introduisant les notions de poète et de création par rapport au copiste. Mais attention, cette nouvelle est construite comme un polar avec un suspense intense, car le vieux maître, depuis dix ans et dans le plus grand secret, termine un mystérieux « chef-d’œuvre »… Une intrigue amoureuse avec Gillette, la belle compagne de Poussin, va faire basculer le destin de Frenhofer et plonger les deux visiteurs dans la stupéfaction. Cette histoire magique et ce texte puissant sont portés – et même transcendés – par une comédienne au talent exceptionnel, Catherine Aymerie, qui en assure également une heureuse adaptation. Elle habite avec une intensité remarquable les quatre protagonistes et nous les fait vivre avec force. Un petit bijou à venir applaudir avec enthousiasme…

SIDONIE

« Le Chef d’œuvre inconnu », d’Honoré de Balzac. Adaptation et jeu : Catherine Aymerie. Mise en scène : Michel Favart. Lundi et mardi à 19 h 15, dimanche à 19 h 30 jusqu’au 27 juin au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard), 75004, Paris. Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet. Puis dans le festival off d’Avignon. Site de la compagnie : http://brunet-sancho.fr/

