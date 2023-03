Musique : Concert et conférence aux Missions étrangères de Paris, à Paris.

Lointain approché.

C’est une citation souvent citée que celle de Thérèse de Lisieux disant qu’elle marche dans le cloître de son carmel pour un missionnaire fatigué. Cet échange d’énergies trouve un hommage aux Missions étrangères de Paris (une congrégation présente en Asie) qui organisent un concert et lecture sur le thème de « Thérèse de Lisieux et la mission ». Au programme, Schubert, Beethoven, Dvorak, Massenet, Mozart et des textes ou lettres de Thérèse de Lisieux ; le tout interprété par Apolline Denis (comédienne), Marie Piers (violoniste), Thomas Piers (hautboïste), Viviane Bruneau-Shein (pianiste). Sans rapport avec ce qui précède – mais est-ce si sûr ? – une conférence sera donnée le 4 avril sur le thème de la fraternisation entre catholiques, chrétiens cachés et bouddhistes dans les villages du Kyushu au dernier tiers du XIXe siècle, c’est-à-dire à la fin des persécutions contre les chrétiens et sur le territoire où eut lieu – en 1638 – la rébellion de Shimabara, dont tous les membres (37 000, en comptant les civils) furent décapités. La conférence*, organisée en partenariat avec l’Association Française des Amis de l’Orient (AFAO) et l’Institut de recherche France Asie (IRFA), est donnée par Martin Nogueira Ramos, Maître de conférences à l’École française d’Extrême-Orient.

Pierre FRANÇOIS

*« Thérèse et la mission », jeudi 30 mars à 20 heures au 128, rue du Bac, 75007 Paris, entrée gratuite, réservation en ligne sur https://missionsetrangeres.com/evenement/concert-therese/

**Elle a lieu le 4 avril de 18 h 30 à 20 heures au Grand Auditorium des MEP, 128, rue du Bac, 75007, Paris. L’entrée est gratuite, mais l’inscription obligatoire à l’adresse https://missionsetrangeres.com/evenement/une-entente-vraiment-impossible-catholiques-bouddhistes-et-chretiens-caches-dans-les-villages-du-kyushu-dernier-tiers-du-xixe-siecle/

Photo : Missions étrangères de Paris.