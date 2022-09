Livres : « Parlez d’amour dans la langue de Molière », textes choisis par Julie Maillard et illustrés par Pascal Lemaître aux éditions de l’Aube, collection « Les Illustrés ».

L’Alexandrin rigolo.

« Parlez d’amour dans la langue de Molière », aux éditions de l’Aube, fait partie d’une série d’opuscules illustrés forte de déjà vingt-cinq titres. Le principe est très simple : sauf pour le dernier chapitre (« Dessinez l’amour »), sur la page de droite, une citation, sur celle en regard, une illustration. Le thème commun est l’amour, décliné sous forme d’extraits de pièces ou d’un cœur qui répond à sa façon aux propos reproduits.

Le livre est léger et peu encombrant, il se lit en une heure et, aussitôt qu’il est terminé, on a envie d’en reprendre telle ou telle page. C’est que les textes et leurs pendants sont pertinents, ils dégagent une réelle saveur. Régulièrement sont mises en valeur des pièces peu jouées (La Princesse d’Élide, La Comtesse d’Escarbagnas, Les Fâcheux, Monsieur de Pourceaugnac, Le Dépit amoureux, Dom Garcie de Navarre ou le prince jaloux, Psyché, Amphytrion) et l’on sait gré à la personne qui a sélectionné les citations d’avoir eu à cœur de parcourir tout l’œuvre de Molière.

Il est aussi, et c’est sans doute sa plus grande qualité, une excellente introduction au vocabulaire classique et à la période alexandrine. La brièveté de la citation, sa pertinence rarement dénuée d’humour et la présence du dessin en font un ouvrage à mettre dans les mains des jeunes à l’esprit curieux. C’est un livre à laisser traîner sur une table de salon et que l’on savoure par bribes aux détours d’une conversation.

Pierre FRANÇOIS

« Parlez d’amour dans la langue de Molière », textes choisis par Julie Maillard et illustrés par Pascal Lemaître. Éditions de l’aube, collection Les Illustrés, rue Amédée Giniès, 84240 La Tour d’Aigues, www.editionsdelaube.com. 136 pages, 15 x 15 cm, 11,90 €, ISBN 978-2-8159-4725-1.