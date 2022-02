Théâtre : « Very math trip », one math show de et par Emmanuël Houdart au Théâtre du gymnase puis en tournée.

Humour et math.

« Very math trip » est un spectacle qui, dans un style proche de celui des chansonniers, utilise les mathématiques pour faire rire. Il y a là un exploit.

Du point de vue du style, on est dans un spectacle solo recourant aux astuces du genre pour chauffer la salle et la garder attentive : dialogue, voire questions, avec les spectateurs, relance régulière de la participation par des holàs, ici nommées « effet waooh ». L’ambiance est d’abord créée grâce à un discours qui joue sur des mots ayant tant un sens courant que de technique mathématique (par exemple, « intégrale »).

C’est ensuite que le comédien aborde des notions aussi concrètes que ludiques. Le choix des exemples, empruntés à la vie (presque) quotidienne, est toujours contre-intuitif. Quelle sera la hauteur à laquelle l’on pourra soulever une corde attachée aux extrémités d’un stade de football sachant qu’on lui a rajouté un mètre de plus que la distance entre les deux points de fixation ? Combien de personnes faut-il réunir pour en trouver deux ayant la même date de naissance ? Ces devinettes sont précédées et suivies d’informations tant sur la vie des mathématiciens que sur le raisonnement qui leur a permis d’arriver à ces résultats étonnants.

Les matheux (mais il n’y a pas qu’eux) sont pris par le spectacle et apprécient le tour de force consistant à transmettre des notions scientifiques sous une forme humoristique. En connaisseurs, ils admirent la façon pertinente dont le théorème de Pythagore est illustré. Pour un peu, on en redemanderait.

Pierre FRANÇOIS

« Very math trip », one math show de et par Emmanuël Houdart. Mise en scène : Thomas le Douarec. Tous les samedis et dimanches jusqu’au 6 mars à 15 heures, 18 heures et 19 h 30 au Théâtre du Gymnase Marie Bell à Paris. Les 2 mars, 13 et 27 avril, 4 mai, 8 et 22 juin à 17 heures au Spotlight de Lille. Le 22 avril à 20 heures au Point d’eau de Strasbourg – Ostwald. Le 25 mai à 20 heures au Théâtre à l’Ouest de Rouen. Le 1er juin à 20 heures au Théâtre à l’Ouest de Caen. Du 7 au 30 juillet à 15 heures au Palace d’Avignon. Le 8 novembre à 20 heures à La Chaudronnerie à La Ciotat. https://www.verymathtrip.com/ et, pour un avant-goût des bizarreries mathématiques avec quelques vidéos de collègues : https://www.verymathtrip.com/le-livre/