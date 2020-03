Musique : « (Toujours) deux », de David Delabrosse en tournée.

Rétro.

David Delabrosse chante. Joliment. Dans un genre rétro assumé. Sur scène, il convoque via des projections, toute sa famille et évoque délicatement la nostalgie de sa jeunesse dans les années 70 – 80. Car il n’est pas que guitariste, c’est aussi un poète. Qui explore l’univers infini des relations entre les êtres. Et poète, il l’est jusque dans le choix de ses déplacements ou des éclairages. Il y a une véritable recherche et unité dans toute la partie visuelle du spectacle, tout en respectant le contexte des années évoquées : ainsi entend-on un bruit de projecteur à diapositive dont les images utilisent comme écran des cartons (et jamais carton n’a constitué un aussi beau et modulable décor). Mais ce n’est pas parce qu’il évoque le passé qu’il n’ose rien, au contraire, il réussit parfaitement le mariage entre musique acoustique et enregistrée superposées pour un résultat original. Les transitions entre les morceaux sont soignées : elles apparaissent naturelles.

Pierre FRANÇOIS

David Delabrosse est en tournée. On peut le voir les 12 mars à l’Auguste Théâtre de Paris (75011) à 21 heures et 27 mars au Palais des Congrès de Loudéac (22) à 20 h 45, les 1er avril à L’Epi Condorcet de St-Jacques (35) dans le cadre du festival Mythos, 3 avril à l’Espace Palante de Hillion (22), 5 avril à la Maison du Livre de Bécherel (35) (festival Mythos), 17 avril à l’Auguste Théâtre de Paris (75011) à 21 heures, les 12 mai à l’Auguste Théâtre de Paris (75011) à 21 heures, 16 mai au Centre Culturel de Liffré (35), 29 mai aux Fontaines à Yzeure (03) à 19 heures et 24 juin à l’Auguste Théâtre de Paris (75011) à 21 heures.

