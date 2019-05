Théâtre : « Paroxysme », d’après « La Crise » de Tchekhov, au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Fort.

« Paroxysme » est une adaptation de « La Crise », nouvelle écrite par Tchekhov en hommage à Garchine, considéré comme son précurseur même s'il ne le connut que très peu du fait de son suicide à 33 ans. Il y met en scène le choc éprouvé par un être moralement pur face à la prostitution et au fait qu'il ne trouve aucun moyen de remédier à ce mal. Le thème, délicat s'il en est, est traité avec dignité et, même s'il privilégie l'allusion au réalisme, est heureusement loin de sombrer dans l'esthétisme.

La pièce est impeccablement jouée. On ressent pour soi-même le malaise du héros. Une atmosphère faite de religiosité, de mélancolie accentuée par l'accompagnement musical, d'humanité plus ou moins torturée selon les personnages et de musique slave transpire à chaque instant (parfois même un peu trop). Le seul souci concerne le rythme qui, ce soir-là, donnait l'impression que la pièce durait le double de son temps d'horloge. Mais elle mérite largement qu'on le néglige tant les rôles sont crédibles.

Chacun d'entre eux porte une attitude bien réelle de sorte que le problème posé par la pièce l'est tout autant. L'évolution du personnage principal est très bien jouée, on le sent s'enfoncer dans un pessimisme de plus en plus grand – à la mesure de son idéalisme – au fur et à mesure qu'il prend conscience de la réalité. La recherche d'une solution le taraude, c'est ce qui le désespère. On en vient à avoir pitié de lui tant c'est bien interprété. Cette pièce est très forte.

Pierre FRANÇOIS

« Paroxysme », d'après « La Crise » de Tchekhov. Adaptation : Luana Kim. Avec : corto Bertrand, Ava Brackers de Hugo, Georgia Gordon-Snyder, Charlotte le Bozec, Alain Michel, Sofie Zachariassen, Luana Kim… Mise en scène : Olivier Bruaux et Luana Kim. Costumes : Frédéric Morel. Musique : Alain Caron. En alternance au Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du faubourg Montmartre, 75009 Paris, métro Grands-Boulevards, tél. 01 47 70 32 75.

Photo : Pierre Francois.