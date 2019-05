Théâtre : « Bronx », de Chazz Palminteri au Poche Montrparnasse, à Paris.

Un joyau.

Que dire sans sombrer dans le panégyrique au sujet de Francis Huster jouant dans « Bronx » ? On ne sait pas. En cherchant bien, que le décor projeté tremble un peu au début de la pièce (et pourtant, là aussi il y a un exploit, dans la capacité d'utiliser l'écran tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre pour créer des ombres chinoises). Mais ce n'est pas de son fait. Peut-être y a-t-il eu une petite baisse de régime de trois minutes au milieu de la pièce, et encore…

La première chose qui frappe dans ce spectacle est la façon dont tous les personnages sont incarnés instantanément, souvent sans recourir à l'artifice consistant à faire un tour sur soi-même pour laisser l'ancien rôle et faire apparaître le nouveau. Et la seconde est la façon dont vie et vivacité habitent constamment tous ces habitants du Bronx.

Le propos est d'une humanité touchante, et si les caractères sont bien trempés, la façon de les rendre ne les caricature jamais, au contraire. On est pris, happé par l'histoire de cette confrontation entre deux formes d'éducation et Francis Huster ne nous lâche qu'à la fin. Pas complètement d'ailleurs, dans la mesure où il est possible de le retrouver à la sortie pour échanger avec lui.

La mise en scène est sobre. Elle fait la part belle aux éclairages et n'utilise en matière d'accessoires qu'une table basse et une porte.

Bref, cette pièce est un bijou.

Pierre FRANÇOIS

« Bronx », de Chazz Palminteri, adapté par Alexia Perimony. Avec Francis Huster. Mise en scène : Steve Suissa, assisté de Stéphanie Froeliger. Décor : Jean Haas. Son et musique : Maxime Richelme. Lumières : Jacques Rouveyrollis assisté de Jessica Duclos. Images : Gad Bensimon. Vidéo : Antoine Manichona. Du mardi au samedi à 21 heures, dimanche à 15 heures (relâches les 24 et 30 avril, 4, 10, 11, 14, 18, 21, 25, 26 mai, 27 juin et 4, 5 juillet) jusqu'au 7 juillet.

Photo : Brigitte Enguerand.