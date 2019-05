Théâtre : « Bronx », de Chazz Palminteri (« A Bronx Tale ») adapté par Alexia Perimony au Poche-Montparnasse, à Paris.

Époustouflant, par Clara.

Francis Huster est de ces acteurs que l'on ne présente plus ! Il est officier de la Légion d'honneur et commandeur dans l'ordre des arts et des lettres.

Dans ce spectacle, il fait vivre avec brio tous les personnages de ce récit polyphonique. Seul sur scène, il passe d'un personnage à l'autre et les fait vivre, aimer, ressentir, douter, sous nos yeux comme s'ils étaient réels. Dans une performance de comédien magnifiquement réussi, il occupe tout l'espace scénique avec naturel et simplicité. On est projeté dans le Bronx des années 1960, entre discriminations et bandes de gangsters. Un enfant est confronté au crime et doit faire ses propres choix de vie. Il navigue entre le bien et le mal, en toute innocence.

Le décor, bien que très sobre, offre plusieurs espaces scéniques clairement identifiables grâce à un jeu de lumières exceptionnelles et maîtrisées. On passe de la rue et sa rudesse à l'ambiance chaleureuse d'un bistrot. L'univers musical et les projections rappellent la richesse créative de cette époque troublée.

La pièce est très rythmée et le comédien arrive en toute humilité à nous faire voyager, entre réflexions sur le sens de la vie et besoin de profiter de l'instant présent.

Beaucoup d'émotions pour un spectacle réussi et éblouissant, qui fait référence au film « Il était une fois le Bronx » réalisé par Robert De Niro en 1993.

Clara

« Bronx », de Chazz Palminteri (« A Bronx Tale ») adapté par Alexia Perimony. Mise en scène de Steve Suissa. Avec Francis Huster. Du mardi au samedi à 21 heures, dimanche à 15 heures jusqu'au 7 juillet au Théâtre de Poche-Montparnasse, 75, Boulevard du Montparnasse, 75006 PARIS, http://www.theatredepoche-montparnasse.com/

Photo : Brigitte Enguerand.