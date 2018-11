Livres : « Traces de la Grande Guerre », une BD collective coproduite par la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et 14-18 Now (pour la version anglaise).

Actualisation.

« Traces de la Grande Guerre » est un album de bandes dessinées commémoratif et original. En effet, le souci n’a pas été de raconter l’événement ni de retracer des moments historiques, connus ou non. Le parti pris a été de demander à trente et un auteurs* du monde entier de dessiner dix-huit histoires courtes (de trois à huit planches), chacun dans son style et selon sa sensibilité. Il s’agit donc de questionner « l’empreinte que la première guerre mondiale continue à poser sur notre monde contemporain ».

L’intuition est particulièrement bonne dans la mesure où, en agissant ainsi on élimine l’odeur de naphtaline tout en actualisant des notions telles que le respect dû aux morts, l’héroïsme, le désir de paix ou l’humanité des combattants.

La variété des styles est un réel enrichissement, non seulement parce qu’elle permet à chaque lecteur d’en trouver un qui lui plaise particulièrement, mais aussi parce qu’elle manifeste à sa façon la diversité des hommes, de leurs cultures et de leurs psychologies au-delà d’un univers aussi violent que monolithique.

Enfin, pour ne rien gâter, la présentation de l’album le fait presque rentrer dans la catégorie des « beaux livres ».

Pierre FRANÇOIS

« Traces de la Grande Guerre », éditions de la Gouttière, 147 bis, rue Dejean, 80000 Amiens, tél. 03 22 72 36 11. L’ouvrage est produit par la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale pour l’édition française et par 14-18 Now pour l’édition anglaise (chez Image Comics). Ont participé à cet ouvrage en tant que dessinateur ou scénariste Robbie Morrison & Charlie Adlard, Riff Reb’s, Jean-David Morvan, Scie-tronc & Horoyuki Ooshima, Mikiko, Maël, Kris & Juan Díaz Canales, l’Atelier virtuel, Aurélien Ducoudray & Efa, Joe Kelly & Ken Niimura, Ian Rankin & Sean Phillips & Peter Doherty, Marguerite Abouet & Ergün Gündüz, Victoria Lomasko, Simon Armitage & Dave McKean, Edmond Baudoin, Mary Talbot & Bryan Talbot, Régis Hautière & Thomas von Kummant, Orijit Sen, Denis Lapière & Aude Samama. Traducteurs (de l’anglais vers le français) : Astrid Boitel, Sophie Le Ster. 152 pages, 220 x 290 mm, 22 €. ISBN 979-10-92111-88-0. Distribution : MDS.

*quarante-deux si on compte chacun des auteurs du collectif « L’Atelier virtuel » individuellement.

Dessin : Riff Reb's – On a marché sur la bulle 2018.