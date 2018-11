Musique : Le Quatuor A’dam remet le couvert.

Piqûre de rappel.

À www.holybuzz.com, quand on a aimé un spectacle, on aime le rappeler.

Ainsi du quatuor A’dam, qui avait effectué un tour de chauffe à l’Auguste théâtre (une salle bien sympathique au demeurant et dans laquelle les artistes sont aussi bien accueillis que les spectateurs et inversement) en février dernier.

Ils ont deux dates (ces 8 et 9 novembre à 21 h 15) à la péniche « Le Nez Rouge » (enseigne qui convient assez bien à leur style), laquelle est amarrée au 13, Quai de l'Oise à Paris, bus 60 station Canal de l’Ourcq, métro 5 station Ourcq ou 7 station Crimée).

Comme, derrière leur air de rigolos, ce sont des gens organisés, ils ont même tourné une petite vidéo de présentation.

Pierre FRANÇOIS