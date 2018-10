Théâtre : « Sur un malentendu », par Les Sourds-doués au Théâtre Trévise, à Paris.

Humour et culture musicale.

« Les Sourds-doués » est un spectacle musical dont le titre évoque un traitement comique. Promesse tenue. Les mimiques associées aux airs joués (du classique et presque tout le répertoire de Disney, ce dernier faisant la joie des enfants) sont parfaitement bien dosées : suffisamment évocatrice d'une humeur pour déclencher le rire, mais jamais trop appuyées. On garde en mémoire tant il est réussi l'enterrement en grande pompe d'un violon.

À chaque musicien correspond un caractère dominant, autoritaire ou solitaire, lèche-botte ou bouffon. Cette facilité d'identification aide le spectateur – parfois pris à partie – à discerner plus vite la situation (cocasse) qui se prépare et à en jouir pleinement. Si totalement que ce spectacle d’une durée prévue pour les adultes et adolescents ravit également les petits de cinq ans, un peu moins le voisin de devant qui profite de leurs commentaires enthousiastes.

Pierre FRANÇOIS

« Sur un malentendu », par Les Sourds-doués. Avec Adrien Besse, Pierre Pichaud, Nicolas Josa, François Pascal. Mise en scène : Pierre Cachia. Le lundi à 19 h 30 jusqu’au 31 décembre au Théâtre Trévise, 14, rue de Trévise, 75009 Paris, métro Grands-Boulevards ou Cadet, tél. 01 48 03 08 45, http://theatre-trevise.com/

Mais aussi les 19 et 20 octobre à 20 h 30 au théâtre du Pont tournant, 13, Rue Charlevoix de Villers, 33300 Bordeaux, tél. 05 56 11 06 11, https://www.theatreponttournant.com/sur-un-malentendu/

Tramway ligne B Pessac centre – Berges de la Garonne, descendre à l’arrêt New York, traverser et prendre à gauche sur 20 mètres. Le Théâtre du Pont Tournant est le premier théâtre en Aquitaine accessible aux déficients auditifs (surtitrage et boucle magnétique). Certains spectacles sont proposés en Langue des Signes française en partenariat avec la compagnie Reg’Art.

