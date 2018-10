Festival : les rencontres du Théâtre de la poudrerie à Sevran.

Convivial et participatif.

Le théâtre en appartement est une réalité tellement rare qu’elle mérite toujours d’être signalée. Les motivations qui conduisent à opter pour ce mode de spectacles peuvent être multiples. À Sevran, l’équation est simple : il n’y a pas de salle de théâtre publique et chacun sait que de toute façon 85 % de la population française n’y va pas.

Dans un contexte où émerge de plus en plus la notion de travail participatif – pour toutes sortes de choses, de l’embellissement d’une ville à l’animation d’un site internet – il est logique de sortir de la conception verticale de l’acte théâtral. Ainsi, la directrice du Théâtre de la poudrerie (qui anime cette initiative, laquelle a quand même cumulé plus de vingt mille spectateurs en sept cents représentations depuis sept ans) dit-elle : « ce n’est pas d’assister à un spectacle à domicile que nous vous proposons, mais de vivre une expérience… L’objectif n’est pas de créer un langage commun et unique mais bien au contraire de faire coexister la richesse de nos diversités multiples dans un respect mutuel et d’abandonner nos préjugés. ». Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un simple spectacle qui aurait lieu dans un endroit un peu particulier, puisqu’il est suivi d’échanges et d’un buffet partagé : « ces moments de débat sont généralement constructifs, ils tendent à nous déplacer de nos certitudes… puis nous mangeons et buvons ensemble ce que les hôtes et leurs invités ont souvent préparé avec beaucoup d’attention, c’est alors l’occasion de rencontrer l’univers de l’autre différemment par le biais d’un autre sens, celui du goût… Notre proposition est de jouer chez des habitants qui ne vont généralement pas au théâtre certes mais aussi et surtout de les rencontrer dans un moment de partage sublimé parce que dans notre société consumériste qui tend à faire de nous des personnes aliénées, qui n’échangent pas, nous invitons à sortir de la grande période de glaciation, comme le dit Patrick Viveret, pour aller vers une période de réchauffement des relations. ».

Le lancement de la programmation a lieu ce sam-dim ; neuf créations seront proposées aux habitants qui vont les accueillir une première fois avant de s’en faire les ambassadeurs auprès de leurs voisins et amis.

Pierre FRANÇOIS

www.theatredelapoudrerie.fr

