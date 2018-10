Théâtre : « La Cantate à trois voix », de Paul Claudel au Théâtre de l’épée de bois, à Paris.

Sensualité poétique.

« Cantate à trois voix » est une œuvre peu connue de Claudel, un dialogue poétique sur la concurrence entre l'amour de leur moitié et celui de la patrie. Elles sont trois, trois femmes à désirer l'absent et à récriminer sur les circonstances de cet éloignement. Elles sont à trois âges de la vie, de la fiancée passionnée et toute offerte à la veuve qui médite sur la disparition en passant par la combattante qui fait fructifier les talents qui lui ont été confiés – cette tirade sur l'or est magnifique tant par la beauté du texte que par celle du jeu – dans l'attente des retrouvailles. Qui est d'ailleurs ce bien-aimé dont il est question avec des accents de poésie sensuelle, est-il seulement humain ou plutôt divin ? Ou la patrie est-elle le monde matériel dans l'attente de la vraie, qui serait les bras de l'aimé ? La question se pose.

Vraie poésie, cette cantate est tantôt dialoguée tantôt méditée par une des trois, le plus souvent une des deux tant la veuve a peu de texte. On remarque, lors des tirades, les jeux de regards portés par les autres sur l'interprète qui incarne son personnage, et qui font de ce poème une vraie pièce soutenue par une musique discrète et à propos.

Si on peut s'étonner de l'aspect patriarcal, voire machiste, qui se fait jour au début du spectacle, il ne faut pas oublier qu'on est en 1912 et surtout prendre patience : à la fin de la représentation vient, comme en miroir, une tirade sur ce que devrait être l'homme idéal…

Pierre FRANÇOIS

« La Cantate à trois voix », de Paul Claudel. Mise en scène : Tarik Benouarka et Danièle Meyrieux.

Avec : Danièle Meyrieux, Pauline Moingeon Valles, Mélodie Le Blay. Musique : Tarik Benouarka. Du lundi au samedi à 20 h 30, samedi à 16 heures jusqu'au 20 octobre au Théâtre de l'épée de bois, route du champ de manœuvre, 75012 Paris, tél. 01 48 08 39 74, https://www.epeedebois.com/un-spectacle/la-cantate-a-trois-voix/