Musique : le tour de France pédestre de Manu Galure.

Troubadour moderne, par Clara.

Véritable poète des temps modernes, Manu Galure poursuit un tour de France, entamé il y a un an. Après de courte vacances, il sillonne la France, à pied, pour donner à écouter ses textes à quiconque veut écouter.

Traversant les villages d'ordinaires délaissés, oubliés des politiques culturelles, il chante partout où on l'accueille : granges, fermes, places de villages, églises, prisons, écoles, bistrots et même théâtres !

Qu’il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, sa philosophie est la libre participation. Loin du star-system, il porte une voix différente mais surtout il écoute les histoires de tous ceux qu'ils rencontrent et prend son temps pour échanger des idées autours d'un verre. Il trouve l'inspiration dans ses rêveries de promeneurs solitaires pour façonner de nouveaux textes.

Baladins de grands chemins, il offre de nombreuses émotions, en toute modestie et simplicité. Ses moments de partages et d'échanges sont des réels moments de plaisirs.

Partir là où on n'aurait jamais pensé arriver, à l'aventure, c'est aussi marcher lentement et laisser la place à toutes les opportunités, se perdre pour mieux se retrouver, tout en laissant aux textes le temps de mûrir, au rythme des saisons.

Ses chansons sont des promenades, des odes à la liberté, au sein d'un univers débridé qui plaira autant aux enfants qu'aux plus grands !

Il raconte avec beaucoup d'humour et d'autodérision les coutumes culinaires des Inuits avec une succulente recette de phoque farci aux pingouins… Moment magique et surréaliste.

Imaginatif et généreux, sa voix chaude et suave ouvre les portes du rêve grâce à ses talents de pianiste et une maîtrise parfaite de l'espace scénique.

Manu Galure apporte une vision poétique du monde, pour habiller pauvres et malandrins de manteaux de velours, comme s'il n'avait que cela à offrir en partage.

Il a posé son piano au théâtre des Thénardier à Montreuil puis au Vésinet (le 22 septembre) en première partie de son ami Loïc Lantoine. Il sera bientôt chez vous, au hasard de son chemin. On retrouvera sur son site l'itinéraire prévisionnel de son long périple. Vous pourrez lui proposer de l'accueillir ou de lui offrir un lieu pour chanter. Tous les enregistrements issus de ce projet sont disponibles en téléchargement à prix libre.

C’est un poète touchant, à découvrir, qui ne pourra pas vous laisser indifférents.

Clara.

http://www.manugalure.com/