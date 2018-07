Festival : « La Mécanique du cœur », d’après Mathias Malzieu au Théâtre Pandora dans le off d’Avignon.

Cruel comme un conte.

« La Mécanique du cœur » est un conte – triste, comme tous les contes – qui a reçu le prix des Petits Molières pour sa mise en scène. Cette pièce mêle avec bonheur et de façon incessante dialogues et mimes dans un genre qui frise parfois la comédie musicale ou la marionnette et provoque tantôt le rire tantôt l'émotion grave. On se situe entre l'univers d'Oliver Twist et celui de Freaks. Le propos de l'auteur du roman ici adapté – Mathias Malzieu, du groupe de musique Dionysos, qui a aussi sorti une adaptation en cd de son livre – est à la fois cruel et tendre au sujet de la nécessité de grandir. Il est parfaitement interprété par des comédiens qui lui sont fidèles tout en étant créatifs quant à sa mise en forme.

Pierre FRANÇOIS

« La Mécanique du cœur », d'après le roman de Mathias Malzieu. Avec Nicolas Aviné, Pierre-Antoine Lenfant, Clara Cirera, Gabriel Clenet, Mylène Crouzilles, Gregory Baude, Laurent Vigreux. Musique : Laurent Vigreux. Adaptation et mise en scène : Coralie Jayne. Au festival off d'Avignon au Théâtre Pandora.