Théâtre : longue vie à « Port-au-Prince et sa douce nuit », de Gaëlle Bien-Aimé !

Quand « Amour et vérité se rencontrent » (Psaume 84).

« Port-au-Prince et sa douce nuit » a obtenu le Prix RFI théâtre 2022 et l’on comprend pourquoi. C’est un texte tout en nuance, en sensibilité, en sensualité et en vérité qui est offert là. Lucie Berelowitsch, directrice du « Préau » à Vire s’est emparé du travail de Gaëlle bien-Aimé avec la complicité de Sonia Bonny et Lawrence Davis pour en faire la pièce qui a été vue en avant-première à Villers-Cotterêts.

Dans une ville en ruines, un couple est contraint de se séparer. Non pas qu’ils ne s’aiment plus, au contraire ! Ce dialogue entrecoupé d’étreintes est celui de deux personnes qui savent que l’autre ne peut pas comprendre ce qu’elles essayent de signifier, mais qui le disent quand même, par souci de vérité absolue, par amour. Par amour, tous les risques sont pris.

Tous les couples ont vécu ces moments intenses de transparence, et pourtant ils sont ici restitués d’une façon profondément originale, celle qui n’appartient qu’à ce couple-là et qui, pourtant, parle à tous et toutes.

Jeu muet, éclairage à la bougie, langue poétique, vivante, crédible, diction parfois ensorcelante, tout est là pour montrer comment les protagonistes de ce couple en crise s’aiment, se cherchent, s’encouragent, se racontent dans un contexte d’angoisses, de stress, de peurs instinctives. Pour tout dire : de passion profonde, réciproque, au-delà du fait que « en ce moment, toi et moi sommes perdus ».

C’est une pièce dont on se souvient pendant longtemps tant elle est sensible et juste.

Pierre FRANÇOIS

« Port-au-Prince et sa douce nuit », de Gaëlle Bien-Aimé. Avec Sonia Bonny et Lawrence Davis. Mise en scène : Lucie Berelowitsch. Lumières : François Fauvel. Musique : Guillaume Bachelé. Tournée en cours de construction : Théâtre des Îlets, CDN de Montluçon en novembre 2024, Le Préau en mars 2025, Scène nationale du Sud-aquitain en avril 2025.