Théâtre : « Requiem pour les artistes », d’ Élizabeth Czerczuk au Théâtre Élizabetz Czerczuk, à Paris.

Dantesque, par Mireille Verenies.

Élisabeth Czerczuk nous entraîne au travers d’une chorégraphie dantesque, au fin fond des enfers où une voix envoûtante, langoureuse, réveille les morts.

Nous sommes plongés dans un univers souterrain qui nous prend aux tripes, nous renvoie à notre désir d’immortalité, obsession de vouloir repeindre notre vie, réaliser nos rêves inassouvis, réécrire cette vie bien trop courte.

Un désespoir anime tous ces êtres qui transportent leurs souvenirs dans leurs valises, fardeaux qui leur collent à la peau, les enfermant dans des existences faites de déchirements, d’isolement, de misère dont ils ne peuvent se défaire. Fatalité qui les ramène inexorablement à leurs destins. Les soubresauts des corps sont vains, les cris de désespoir, les pleurs n’y font rien. Les petits pas de la machine infernale restreignent toutes velléités.

Spectacle dansant, grandiose, chaleureux, énergique, d’une grande sensibilité qui nous charme par son esthétique, ses couleurs. La catharsis opère, nous sommes séduits.

Mireille VERENIES

« Requiem pour les artistes », de et mis en scène par Élizabeth Czerczuk. Du jeudi au samedi à 20 h 30 jusqu’au 28 octobre 2017. Avec : Marie Chéreau, Laurence Crémoux-Colson, Deáky Szandra, Angela Diana, Aurélie Gascuel, Roland Girault, Valentina Gonzales Salgado, Yvan Gradis, Marie-Cécile Gueguen, France Hervé, Erik Karol, Yann Lemo, Barbara Orzelowska, Chantal Pavese, Sarah Pierret, Coralie Prosper, Zbigniew Rola, Elzbieta Rosa Desbois, Elzbieta Swiatkowska, Roxy R.Théobald, Miguel Angel Torres Chavez, Özge Pelin Tüfekçi, Julien Villacampa Boya Saura. Et, à la musique : Sergio Gruz, Julian Julien (musique originale) ; Kronos Quartet et Michael Nyman (musique additionnelle) ; Erik Karol (chansons originales) ; Simon Lalloy ( violoncelle ), Clara Ponsinet ( violon ), Pierre Laval ( a ccordéon). Scénographie, décors : Joseph Kruzel. Costumes : Joanna Sroka Jasko. Au Théâtre Elizabetz Czerczuk, 20, rue Marsoulan, 75012 Paris, tél. 01 84 83 08 80, 06 12 16 48 39, reservation@theatreelizabethczerczuk.fr, http://www.theatreelizabethczerczuk.fr.

Photo : Pierre Francois.